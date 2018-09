Det som skjer nå er det sorteste kapittel i dansk fotballs historie. Det er så langt under lavmål en kan tenke seg. Det er to parter som er årsaken til konflikten - og det er én taper; dansk fotball.

Ordene tilhører fotballekspert Flemming Toft i TV2 Danmark. Toft har fulgt nasjonens landslagsfotball i en menneskealder. Han legger fint lite mellom når han nå ber partene rydde opp en gang for alle.

Forhandlingslokalet er forpestet

Kritikken rettes i all hovedsak mot de to direktørene som sitter som forhandlingsledere; Claus Bretton-Meyer fra det danske fotballforbundet (DBU) og Flemming Toft fra spillerforeningen.

– De liker ikke hverandre. Det skinner tydelig gjennom. De har en uvanlig dårlig kjemi. Derfor er det grunn til å se på persongalleriet med et kritisk blikk og få skiftet dem ut. Det er så dårlig kjemi mellom Bretton-Meyer og Øland at det forpester forhandlingslokalet, sier fotballeksperten i følge bt.dk.

– MÅ FJERNES: DBU-direktør Claus Bretton-Meyer (til venstre) må fjernes, mener TV2 Danmarks fotballekspert. Åge Hareide avventer konflikten hjemme i Molde, men må muligens ta ut en ny tropp til oppgjøret mot Wales. Foto: Nikolai Linares / Scanpix Denmark

– Hatsk retorikk

Onsdag ledet Åge Hareides vikar, John «Faxe» Jensen, et landslag bestående av futsal- og andredivisjonsspillere til et hederlig 0-3 tap for Slovakia i treningskamp. Til helgen spilles det om tre poeng. Enes ikke partene vil den samme reservetroppen åpne Danmarks Nations League-ferd mot Gareth Bales Wales.

Toft er derfor ikke i tvil om hva som må gjøres med umiddelbar effekt.

– Retorikken mellom forbundstoppen og spillerne har til tider vært hatsk. Jeg vet ikke hva DBU vil gjøre med direktør Bretton-Meyer, men de er nødt til å finne en annen person til å forhandle. Spillerforeningen bør gjøre det samme med Mads Øland. De er begge like sta og urokkelige, smeller det fra Toft.

Ny tropp?

Streiken dreier seg i hovedsak om landslagsspillernes kommersielle rettigheter når de representerer sitt fedreland.

Torsdag ble det dessuten kjent gjennom Ekstrabladet at DBU vil at Åge Hareide skal ta ut en ny tropp til kampen mot Wales. Grunnen er en Fifa-regel som tillater klubber å nekte spillerne å returnere til landslagssamling dersom de alt har returnert fra landslagsoppdrag. Derfor må Hareide håpe på velvilje fra klubbene til de danske stjernespillerne.

Om Hareides nye tropp får spille mot Wales er avhengig av at partene blir enige. Hvis ikke vil reservetroppen forsvare Danmarks ære i Nations League.