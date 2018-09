De er redde for at det Sverige de har trodd på, rett og slett ikke klarer oppgaven denne gangen

– Vill ni inte komma inn på lite kaffe?

Selvsagt bjuder Siv og Ingmar oss inn i huset til Emil i Lønneberga, eller Gryderøds gård, som den egentlig heter.

Og det selv om de bor der og har hatt millioner av turister på tunet helt siden Emil-filmen ble laget på 70-tallet. De er svensker, og hyggelige av natur.

– Jeg husker da Astrid Lindgren var på besøk og skulle avgjøre om filminnspillingen skulle skje her. Den vevre kvinnen stod utenfor. Så på huset og sa; jo, dette ER Katthult!

Preget folkesjela

Men mer enn noe annet har fortellingene Astrid Lindgren skapte, preget den svenske folkesjela. Den preger hvordan svenskene oppfatter hverandre, hvordan de oppfatter verden, og hvordan verden oppfatter Sverige. Vi nordmenn kan gjerne le av svenskens mangel på feiring av flagg og nasjonaldag, men sannheten er at svenskene elsker sitt land og folk like mye som oss nordmenn.

«Någon patriot har jag aldri varit. Vi är alla människor – det varit mitt speciella patos här i livet.» Astrid Lindgren

Men kjærligheten gir seg andre, og kanskje dypere, utslag. Og i kjernen av det hele er Astrid Lindgrens fortellinger.

Pippi Langstrømpe har for generasjoner vært et forbilde, og et symbol på likestilling. I «Marikken» brettet Lindgren ut det svenske klassesamfunnet, Brødrene Løvehjerte er en fortelling om å ofre livet for det man tror på. Der jeg sitter med kaffekoppen og ser utover tunet i Katthult, tenker jeg at mer enn noe annet er historiene om Emil i Lønneberget kanskje de som best speiler den svenske folkesjelen.

En søta bror der glimt i øyet og hyss, går hånd i hånd med solidaritet med samfunnets fattigste og vanskeligstilte.

Inviterte til julemiddag

Husker du hvordan Emil inviterte alle de fattigste til julemiddag? Mens foreldrene var borte, spiste de opp all julematen. Det vitner om et grenseløst stort hjerte. Det er Sverige slik vi kjenner det, eller rettere sagt; har kjent det.

Det er kanskje derfor dette valget er så vanskelig.

«Om man är stilla för lenge så visnar tungan.» Astrid Lindgren

For første gang er utfordringene og problemene knyttet til den store innvandring på dagsorden. Og mange svensker føler at enkelte forslag til løsning strider mot alt det Sverige står for.

– Hørte dere om knivstikkingen på skolen i Jønkøping i dag, spør Siv. – Man blir litt urolig.