Millman, som er rangert som nummer 55 i verden, har hatt et eventyrlig US Open. Plassen i kvartfinalen ble sikret etter å ha slått selveste Roger Federer. Mot Djokovic fikk imidlertid reisen en brå slutt.

Serberen vant kampen 6-3, 6-4, 6-4.

Millman solgte seg samtidig relativt dyrt, og presset Djokovic gjennom store deler av kampen. Og igjen ble varmen i New York krevende. På stillingen 2-2 i sett nummer to måtte Millman i garderoben for å skifte sine gjennomvåte klær og sko.

– Han beklaget at ble nødt til å forlate banen. Men jeg sa at det var greit, for jeg kunne fint sette meg ned og slappe av litt, sa Djokovic etter kampen.

Serberen er seedet som nummer seks i turneringen.

Japansk suksess

Klar for semifinale er også japanske Kei Nishikori. Han beseiret kroatiske Marin Čilić i en fire timer lang thriller. Kampen endte 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6, 6-4.

Den 28 år gamle japaneren ble nummer to i turneringen i 2014 og mener selv han må prestere bedre i semifinalen om han skal nå en ny finale.

– Det var ikke lett, og jeg følte rett og slett ikke at jeg spilte god tennis i dag, sa Nishikori etter seieren.

I semifinalen møter han nettopp Novak Djokovic.

Osaka sterk

På kvinnesiden blir Naomi Osaka den første kvinnen fra Japan i en Grand Slam-semifinale på 22 år. Osaka dominerte stort og slo Lesia Tsurenko 6-1, 6-1 i onsdagens kvartfinalekamp i New York.

20.-seedede Osaka brøt serven til Tsurenko allerede i det andre gamet og brukte bare 26 minutter før det første settet var vunnet.

Hele kampen var unnagjort på i underkant av én time.

Sist gang en kvinne fra Japan nådde en semifinale i en Grand Slam-turnering var da Kimiko Date var i semifinalen i Wimbledon i 1996.

For Osaka er amerikanske Madison Keys siste hinder på vei mot finalen. Keys tok seg til semifinalen for andre år på rad da hun beseiret spanske Carla Suárez Navarro med sifrene 6-4, 6-3.

(©NTB)