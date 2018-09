Nia Guzmans advokat, Lisa Bloom, sier til magasinet People at Guzman krever 18.336 dollar i måneden fra Chris Brown.

Dette tilsvarer rett rundt 155.000 norske kroner.

Dette er penger Guzman krever i barnebidrag for deres felles datter, Royalty (4).

Guzman og Brown er ikke lenger i et forhold, og har delt omsorg for datteren.

Bakgrunnen for kravet er at Brown tjente rundt 4 millioner dollar i fjor, og at Guzman da mener han bør betale mer enn han allerede gjør i barnebidrag.

Frykter hun blir bortskjemt

Ifølge avisen The Blast ønsker ikke Brown å betale mer enn rundt 10.000 dollar, rundt 83.000 norske kroner, fordi han er redd for at datteren vil bli bortskjemt.

Han hevder han allerede betaler i underkant av 10.000 dollar for datterens utdanning, barnepassere, reise og underholdning.

– Han tilbød å betale 10.000 dollar i måneden og dele på kostnadene for Royalty, men det er urettferdig, da Brown tjener over 4 millioner dollar i året. Han ville også kutte Nias barnepasserutgifter på 4000 dollar i måneden, sier Bloom.

I tillegg til 155.000 kroner i måneden, krever Guzman å få etterbetalt omtrent 1,6 millioner kroner.

I hardt vær

Å være i kontakt med rettsvesenet er ikke noe nytt for Brown.

I juli i år ble han arrestert etter å ha holdt en konsert i Florida, angivelig for et forhold begått i nabofylket Hillsborough.

I 2016 risikerte Brown 14 års fengselsstraff etter å angivelig ha truet en kvinne med et dødelig våpen.

Artisten ble den gang løslatt mot en kausjon på 250.000 dollar.

I 2009 ble rapartisten dømt for overfall etter et angrep på daværende kjæreste Rihanna.

Han fikk en betinget dom, 180 timers samfunnstjeneste, og ble dømt til fem års prøvetid.