Medarbeideren skriver i leserinnlegget om hvordan han og andre i Det hvite hus forsøker å stoppe presidentens politikk.

I teksten som starter med «Jeg er en del av motstandsbevegelsen», står det at de har lovet hverandre å motarbeide deler av presidentens agenda.

New York Times kjenner identiteten til forfatteren, og sier han er et høyt plassert medlem av Trump-administrasjonen. Avisen avslører hverken tittel eller kjønn på vedkommende.

I teksten står det at det er mange på høyt nivå i administrasjonen ser det som sin plikt å beskytte landet, og at presidenten oppfører seg som er skadelig for republikken.

Udemokratiske impulser

«Derfor har mange av oss sverget på å gjøre det vi kan for å bevare våre demokratiske institusjoner samtidig som vi stanser Trumps mindre vellykkede impulshandlinger inntil han forlater presidentembetet», står det.

Forfatteren understreker at denne «motstandsbevegelsen» ikke hører til på venstresiden i amerikansk politikk, og at vedkommende støtter mye av politikken som Trump-administrasjonen står for, som for eksempel skattereformen og styrking av militæret.

Videre står det at de anser mange av presidentens impulser, og hans syn på pressen som en «folkefiende» er udemokratisk. De er også bekymret for at Trump beundrer ledere som Putin og Kim Jong-un, og snakker nedsettende om lederne hos allierte vestlige land.

«Vi er voksne i rommet»

Motivet bak brevet skal være å berolige det amerikanske folk.

«Det er kanskje ikke mye trøst i denne kaotiske tiden, men amerikanere bør vite at det finnes voksne i rommet. Vi forstår fullt ut det som skjer, og vi forsøker å gjøre det som er rett, selv om Donald Trump ikke ønsker det», skriver artikkelforfatteren.

Mange i USA ble svært overrasket over innholdet i kronikken. «Noe slikt har aldri skjedd før», skrev den tidligere Obama-rådgiveren David Axelrod på Twitter.

Trump raser

Trump har kalt artikkelen «en skam», og Sarah Sanders har kommentert den anonyme artikkelen på følgende måte:

«Individet bak denne saken har valgt å bedra, i stedet for å støtte den lovlig valgte presidenten av USA. Han setter ikke landet sitt først, men seg selv og sitt ego (...) Denne feigingen burde gjøre det eneste rette å si opp»