Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det danske «amatørlandslaget» tapte bare 0-3 borte for Slovakia med et lag med av futsal- og andredivisjonsspillere.

– Mange snakket om rekorder og om å tape mer enn 0-8. Det har de ikke vært i nærheten av å risikere. De var nærmere å score mål enn å tape med enorme sifre, sa TV 2s fotballkommentator Marius Skjelbæk, som fullroste innsatsen til danskene mot Marek Hamsik, Martin Skrtel og resten av det slovakiske laget.

Også i hjemlandet hylles amatørspillerne.

– Spillerne på vikarlandslaget døde med skoene på. De sto først og fremst i to blokker på egen banehalvdel, hvor de kjempet for å stenge kombinasjonene fra hjemmelaget, skriver Ekstrabladet.

– De forlot City Arena med hodet hevet og med en stolthet over at de ikke ble ydmyket. De kjempet for Danmarks ære, fortsetter avisen.

– Nederlaget må betraktes som hederlig, skriver dansk TV 2.

Det var for øvrig bare det 13. største tapet i dansk landslagshistorie. Keeper Christoffer Haagh sto hele kampen og hadde flere viktige redninger.

– Det var en helt sinnssyk opplevelse. Det er ære å stå og synge nasjonalsangen, sier Rasmus Johansson – som til daglig er youtuber for 15.000 følgere – til Kanal 5 etter kampen, ifølge danske BT.

Danmark skal etter planen åpne Nations League mot Wales søndag kveld. Kommer ikke Det danske fotballforbundet til enighet med Spillerforeningen innen den tid, får trolig den samme gjengen bryne seg på Gareth Bale.