Ikke for på noen måte å være stigmatiserende, men det er ikke til å komme fra at bak rattet i småbilsuksessen Yaris finnes det desidert flest kvinner. Slik har det vært helt siden Toyotas geniale småbil dukket opp i 1999 og nærmest feide erkerivalene VW Polo og Ford Fiesta elegant ned fra pallen.

Det er selvfølgelig helt greit at damene har sin favoritt, ofte utstyrt med en snill, miljøvennlig og ikke altfor morsom hybrid drivlinje. Typisk Toyota liksom.

Fornuftig, økonomisk, trygt og forutsigbart – men kanskje ikke noe man snur seg etter, med mindre dama inni er veldig pen.

Men hva med oss mannfolk? Vi som innimellom får «horn i panna» som liker hvass styring, fast understell, svingete landeveier, manuelt gir og stram fjæring?

GRMN-Yarisen bygges i kun 400 eksemplarer

Hva er nytt?

Jo da – det finnes en Yaris for disse også. GRMN heter den og bygges i 400 eksemplarer. Rett og slett for å vise at den kan være litt leken og ikke bare snusfornuftig.

Det Toyota her gjort her er rett og slett å følge en god, gammel GTI-oppskrift.

De har tatt et tredørs karosseri, hivd ut den kjedelige motoren og puttet inn en 1,8-liter med kompressor på 212 hester, de har satt inn skikkelige racingstoler, et godt lite ratt, oppgradert bremser og understell slik at dette står i stil med effekten. Dessuten satt på store hjul og litt annen pynt i form av spoilere, eksosutløp midt bak og litt annen dekor.

Det fungerer. I motsetning til hva man opplever i en alminnelig Yaris, så snur folk seg etter denne og titter.​

Les vår stortest av Toyota Yaris her:

Seter, ratt og bremser er det som har hovedprioritet i en slik bil. Interiøret preges av mye plast, men bilen virker godt sammenskrudd.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er definitivt kjøregleden. Dette er en bil som elsker svingete landeveier. Den er kjapp, letthåndterlig, med presis styring og godt avstemt, men hard fjæring, deilig lyd når man nærmer seg rødmerkinga på turtelleren og den har effekt nok til å lokke fram et stort smil. Dessuten ser den små-rampete ut – i alle fall til å være en Toyota Yaris.

Svakhetene er trangt baksete, hard og på grensen til ukomfortabel fjæring på dårlig vei og pen husmorkjøring. Dessuten er en BMW M3 eller en Mercedes AMG fortsatt tøffere. Og dyrere.

Det vi prøver å si her er at bilen er kul, men at du kanskje ikke blir den aller tøffeste gutten i gata.​

Lyst på brukt Toyota? Finn ut mer her:

Gode racing-seter med skikkelig sidestøtte er på plass.

Hva koster den?

En vanlig Toyota Yaris får du fra drøyt 180.000 kroner. Topputgaven med rubb og stubb av utstyr og en hybriddrivlinje som gir 100 hestekrefter, koster 261.000.

Mens vår småfrekke GRMN-utgave koster fra 482.000 kroner. Altså det doble av det en vanlig koster, men du får mer enn dobbelt så mange hestekrefter, også da.

Hvem er konkurrentene?

Det er nærliggende å tenke at biler som VW Polo GTI og Ford Fiesta ST er de nærmeste konkurrentene. Begge disse har 200 hestekrefter og de er så å si like raske fra 0-100 som ofte en måle-mal for disse bilene, de er ganske like i fysisk størrelse, men begge disse konkurrentene er vesentlig billigere en Yaris GRMN-en.

Vi snakker rundt 100.000 kroner billigere, faktisk. Men de er også langt vanligere. Yarisen er rett og slett en sjelden fugl.​

Elisabeth nektet å godta regningen på Yarisen

Det er en tøff liten rakker vi har med å gjøre her …

Vil naboen bli imponert?

Om kona til naboen har en helt vanlig Yaris hybrid, så er det all grunn til å anta det ja.

Hva mener eierne?

Det finnes tre Yaris GRMN i Norge. Merkelig nok har ingen av disse lagt inn siene eiererfaringer i Brooms-bilguide. Vi har en egen tag for den, så det kommer nok ganske snart. Oppfordringen er herved gitt!

Men du kan i alle fall lese en hel haug med andre Yaris-anmeldelser her:

Kun tre Yaris kommer til Norge med dette emblemet.

Hva mener Broom?

Vi konstaterer at den gamle, gode GTI-oppskriften ikke på noen måte har gått ut på dato. Dette er enkel og reinspikka moro og kjøreglede. Her er det styring, gassrespons og et understell som teller langt mer enn materialkvalitet, bagasjeplass og annen kjedelig fornuft.

Dette er en morobil av høyt kaliber. Ikke bare det. Den er sjelden. Som nevnt bygges bare 400 stykker. Kun tre av disse kommer til Norge.

Selv om prisen er vel stiv i forhold til de mer alminnelige konkurrentene, skal du ikke se bort i fra at dette en dag kan bli en samlerbil – om du er tålmodig nok.

Uansett; Toyota ville vise at de kunne være lekne. Det har de med denne bevist at de kan!​

Eier du en Toyota Yaris? Fortell om det her:

Toyota Yaris GRMN Motor: 1,8-liter bensin. Effekt: 212 hk. 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 230 km/t. Forbruk: 0,75 l/mil Bagasjerom: 286 liter L-B-H: 394, 169, 149 cm. Pris testbil: 482.000 Kr.

Visste du at:

- Toyota Yaris også kalles for Toyota Echo eller Vitz på enkelte markeder?

- Yaris erstattet Toyota Starlet da den kom i 1999.

- Det også finnes en firedørsutgave av bilen som bærer navnet Vios eller Belta.

Les også: Storselger fra Toyota gjør comeback i Norge ​

Video: Dette er en litt annen tøffing fra Toyota

​