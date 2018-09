​Paltrows selskap Goop, har ulovlig reklamert for selskapets vagina-egg. Nå har skuespilleren godtatt et forlik på rundt 1,2 millioner kroner etter at selskapet ble saksøkt. Ifølge distriktsadvokaten i Santa Clara i USA, har de reklamert ulovlig for produktene.

Ifølge Goop skal vagina-egg, som er eggformede steiner man putter i vaginaen, gi positive helseeffeketer. Eggene skulle blant annet sørge for økt blærekontroll, bedre menstrasjonssyklus og positiv effekt på hormonbalansen.

Det er ikke bare vagina-eggene selskapet ble saksøkt for. De har også solgt en olje som angivelig skulle hjelpe mot depresjon. De som nå har kjøpt produktene får full refusjon, påpeker distriktsadvokaten.

Salget har imidlertid ikke stoppet. På nettstedet til Goop kan du fortsatt kjøpe egget for rundt 550 norske kroner.

Skuespillerinnen har spilt i rekke storfilmer og vant Oscar for «Shakespeare in Love» i 1998.



Ifølge distriktsadvokaten har Goop samarbeidet med påtalemyndighetene hele veien.