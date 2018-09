Park Chae-seo fikk jobb i etterretningstjenesten i Sør-Korea i 1995, og arbeidet med å lage en identitet som kunne operere i Nord-Korea startet raskt.

Under dekknavnet «Black Venus» utga han seg for å være en misfornøyd avgått offiser, som hadde fått ny karriere som forretningsmann.

Bestikkelser

Han dro til Nord-Korea under påskudd av å skulle lage reklamefilmer for sørkoreanske produkter, i naturskjønn nordkoreanske natur. Ved hjelp av omfattende bestikkelser fikk han etter hvert gode kontakter og informanter i det lukkede landet.

Den utrolige historien er nå utgitt som bok, blitt filmatisert i Sør-Korea, og blitt en umiddelbar bestselger. I den forbindelse har Park møtt pressen i en sjelden offentlig opptreden.

Det franske nyhetsbyrået AFP var blant mediene som møtte Park. Der fikk de høre hvordan han fikk innpass i de innerste kretsene rundt «Den store leder». Han fikk i oppdrag å selge antikk keramikk for Kim Jong-ils familie. Keramikken var dyrebar i Sør-Korea, men verdiløs i nord.

Møtte Kim Jong Il

I 1997 ble han invitert til Paekhwawon guest house i hovedstaden Pyongyang hvor Kim Jong-il jobbet sent. Park fikk han beskjed om å være sent oppe om kvelden, dusje, og kle seg pent, før han fikk møte Kim. Park forteller at han gjemte en mikrofon i penis før det nervepirrende møtet.

Park legger ikke skjul på at livet som spion var ekstremt stressende.

– Jeg kunne bli avslørt når som helst. Den minste feil eller forsnakkelse hadde vært livsfarlig, sier han til AFP.

Her ser vi den nå avdøde Kim Jong Il, sammen med sin sønn Kim Jong Un i oktober 2010. (AP Photo/Kyodo News)

I motsetning til nordkoreanske agenter som sendes til Sør-Korea, var ikke Park utstyrt med en selvmordspille.

Selvmordsgrep

– Istedet lærte vi hvordan vi kunne ta vårt eget liv med våre egne fingre, på enkelte kritiske punkter på kroppen, sier han.

Da Park og Kim møttes til et 30 minutter langt møte om keramiske gjenstander, brydde ikke Kim seg med å håndhilse.

– Stemmen hans var litt rufsete. Jeg ble mindre nervøs for å bli avslørt, fordi jeg følte jeg hadde tilliten hans, sier Park.

Fengslet

Etter at Park bidro til å avsløre en korrupsjonsskandale hjemme, ble identiteten hans avslørt, og han mistet jobben i etterretningstjenesten fordi han nektet å vitne. Etter et politisk maktspill ble Park arrestert og dømt til fengsel hjemme i Sør-Korea.

Han tilbrakte seks år i isolasjon, og beskriver selv fangenskapet som politisk motivert.

Filmen om Park har gått på sørkoranske kinoer i tre uker, og er allerede sett av fem millioner mennesker, noe som utgjør en tidel av befolkningen.