– Min yngre bror og jeg hadde et stunt der vi kødda med min kone. Vi fylte et basseng med 1200 liter popcorn i stua. Deretter sto vi klare med løvblåser, klar til å blåse popcornet mot henne når hun kom hjem, forteller 33 år gamle Stian Jacobsen fra Bamble til TV 2.

Stuntet gikk ikke etter planen. Løvblåseren gikk nemlig feil vei.

– For å si det sånn, så gikk det litt galt. Den blåste popcornet inn, istedenfor ut, og kutta det opp. Det endte med at det ble til et slags merkelig popcornpulver med fett i hele stua, forteller Jacobsen til TV 2.

– Det gikk utover kona de første sekundene. Men det var jo jeg som endte med å vaske og rydde i to uker etter dette, sier Jacobsen.

Før stuntet tok de to brødrene tid til å bade og hoppe i popcornbassenget, som før øvrig var saltet. Foto: Dennis Vareide

Eksplosivt sinne

– Første reaksjonen til kona mi var jo et eksplosivt sinne. Heldigvis ble humøret litt bedre da jeg lovte at jeg skulle vaske opp alt, forteller Jacbosen.

Om han vil tulle med kona igjen, vil kan ikke røpe.

– Ingen kommentar, sier Jacobsen.

Kjørte henger full av popcorn

Årsaken til stuntet var en Youtube-film som broren skulle lage. Broren til Stian er tidligere Farmen kjendis-deltaker Dennis Vareide, som hadde Norges største norsktalende Youtube-kanal noen år tilbake.

Først måtte de leie en henger. Så måtte de kjøre tur retur Jessheim for å få tak i alt popcornet. Foto: Stian Jacobsen

De tok bryet med å kjøre den 221 kilometer lange turen fra Jessheim til Bamble med en henger full av popcorn.

Ønsket av bønder

Grunnen til at han må gi det bort er enkel. Det var nemlig ikke lov å kaste så mye matavfall.

– Vi prøvde å bli kvitt det, men det ble for dyrt å levere det som driftavfall. Pussig nok har det vært en god del interesserte. Mange av de som har meldt interesse er folk som lurer på hva som har skjedd, men det er nok noen bønder som får det til å bruke til dyrefor, sier Jacobsen.

Ønsker du å se stuntet i sin helhet, må må du vente til tirsdag hvor filmen vil bli publisert på Vareiedes kanal.