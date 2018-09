Kroos kritisk til Sané: – Han må forbedre seg

– Noen ganger sitter du igjen med følelsen av at Leroys kroppspråk er det samme enten vi vinner eller taper. Han er nødt til å forbedre kroppsspråket sitt, sier Kroos et samlet pressekorps, ifølge Daily Mail.

Etter en strålende sesong med Manchester City, der Sané scoret ti mål, slo 15 målgivende pasninger og ble kåret til årets unge spiller i Premier League, ble han overraskende vraket til VM.

22-åringen er imidlertid tilbake i troppen som skal møte Frankrike i Nations League og spille treningskamp mot Østerrike.

– Han har alt som skal til for å bli verdensklasse, men noen ganger er du nødt til å be ham om å prestere bedre. Han var fantastisk for City forrige sesong, men Pep (Guardiola, journ. anm) har det samme problemet for tiden – han prøver å få det beste ut av ham, siteres Kroos.

Tung sesongstart

Med tidlig Premier League-start og en lang ferie for VM-vrakede Sané, var det antatt at tyskeren skulle være blant spillerne Pep Guardiola satte sin lit til i starten av sesongen.

Det har ikke skjedd. Den tyske lynvingen fikk starte Community Shield, men ble byttet ut til pause. I Premier League har han bare fått tre innhopp.

I forrige kamp mot Newcastle fikk han ikke engang plass i kamptroppen.

– Det er noe der, men det er umulig å si hva, sier fotballekspert Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-podkast.

TV 2s fotballekspert har bitt seg merke i at Sané virker å være opptatt av egen merkevare.

– Han er veldig til å «brande» seg selv. Du ser i ankomstbildene på stadion at han er veldig tøff i trynet. Det er veldig mye posering, følger han opp.

– Kødder du med Guardiola, er du sjanseløs

Hans ekspertkollega, Erik Thorstvedt, trekker frem et bilde fra sosiale medier når de spekulerer på hvorfor en spiller av Sanés kaliber stadig vrakes både på klubb- og landslag.

– I garderoben etter David Silva hadde med sønnen Mateo på kamp, er alle til stede. Alle står som et eneste stort smil, bortsett fra én av de 40: Leroy Sané, som bare er «stoneface», forteller Thorstvedt i TV 2s Premier League-podkast, som understreker at det kan ha vært helt tilfeldig.

Den tidligere Tottenham-keeperen påpeker at enkelte spillere kan være opptatte av personlig prestisje i en fotballgarderobe.