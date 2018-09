I påsken 2016 var det fest i en bolig utenfor Bergen. Flere personer var til stede og det ble konsumert mye alkohol.

På et tidspunkt ble en kvinne i 30-årene så full at hun måtte legge seg på sofaen. Noe senere forlot de øvrige gjestene festen.

Til slutt var det bare festarrangøren, en mann i 50-årene, og kvinnen igjen i boligen. De to hadde kjent hverandre i 14-15 år og hadde et godt vennskap, men det har aldri vært et kjærlighetsforhold mellom dem.

Før kvinnen sovnet var hun fullt påkledd. Da hun sto opp, var hun kun iført truse. Kvinnen spurte om hun hadde gått lettkledd rundt i huset, noe festarrangøren sa at hun ikke hadde. Hun dro etter hvert fra boligen uten å ane hva som nettopp hadde skjedd.

Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

Kameraet på avveie

For mens kvinnen i 30-årene lå og sov hadde hun blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Festarrangøren i 50-årene hadde et lite kamera inne på soverommet.

Han filmet og tok bilder av kvinnens nakne kropp. Det ble også filmet seksuelle handlinger mens hun lå og sov.

Etter noe tid ble kameraet plutselig borte. En annen kvinne hadde tatt det med seg fordi mannen i 50-årene hadde tatt bilder av henne uten at hun ønsket det.

Kvinnen som stjal kameraet kjente ikke overgrepsofferet så godt. Derfor ga hun kameraet til nærmere bekjent av offeret i 30-årene.

Fikk se innholdet

I august 2016, nærmere et halvt år etter at overgrepet skjedde, ble kvinnen i 30-årene kontaktet av venninnen sin som ville vise henne innholdet på kameraet.

Bildene viste hvordan hun var blitt filmet og utsatt for overgrep uten at hun husket noe fra det. Offeret tok med seg kameraet og anmeldte forholdet til politiet som tiltalte mannen i 50-årene.

Det viktigste beviset i saken var innholdet på kameraet.

Tiltalte nektet straffskyld og påsto at noen andre må ha utført handlingene som vises på filmen. Dommerne trodde ikke på mannens forklaring.

Denne uken kom dommen. Mannen ble dømt til tre år og en måneds fengsel. Det er én måned mindre en aktors påstand.

Mannens forsvarer, Anette Vangsnes Askevold, har ikke fått snakket med klienten og kan derfor ikke kommentere dommen. Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat har ikke besvart TV 2s henvendelser.