Forventer at barn og gravide kan miste livet

Men først i sommer, to år etter at sykehusplanene ble vedtatt av Stortinget, laget ledelsen ved sykehuset en risikoanalyse for kvinneklinikken.

Bredeli har sett minst 150 risikoanalyser.

– Hva tenker du om denne?

– Dette er den mest alvorlige jeg noen sinne har sett, slår han fast.

For av risikovurderingen fremgår det at dersom fødeavdelingen på Ullevål skal være uten akuttberedskap i fem år, er det forventet at barn og gravide kan miste livet. I risikovurderingen står det at situasjonen kan bli kritisk dersom det oppstår behov for intensivbehandling av barn.

Barna må da akuttransporteres til akuttlegene på det nye Rikshospitalet, noe som i verste fall kan medføre død. Sannsynligheten for dette har fått kategori 4, som er beskrevet som «Sannsynlig».

Det fryktes også at pasienter ikke vil få blod i tide, må flyttes og kan måtte flyttes til Ullevål ved infeksjoner, noe som kan være dødelig. Disse scenariene betegnes som mindre sannsynlig, men det forventes å kunne oppstå enkelttilfeller årlig.

Også Arbeiderpartiets Jan Bøhler reagerer på at denne rapporten kommer først kommer først nå.

– Jeg kan nesten ikke fatte og forstå at de først nå oppdager det. Det må jo være grunnleggende for en sykehusledelse å gå gjennom trygghet for fødende kvinner før de bestemmer seg for hele dette store prosjektet for to år og tre måneder siden.

Skal sikre tryggheten for de fødende

Morten Reymert er viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Han har forståelse for at det kommer reaksjoner på at analysen kommer først nå, men forsikrer om at det fremdeles er en planleggingsfase og at sykehuset skal sørge for at sikkerheten til de gravide blir ivaretatt.

– Skjønner du at det kommer reaksjoner på at denne risikovurderingen ikke er gjort tidligere?

– Jeg kan skjønne at det reises spørsmål ved det, men det viktigste for oss er at vi gjør en grundig jobb ved planleggingen. Det er viktig å huske på at dette er et planleggingsarbeid som har pågått i lang tid. Vi kommer til å fortsette å planlegge i lang tid fremover, slik at vi er trygge på at vi tar de riktige beslutningene til slutt, sier Reymert.

Men å sikre de gravide blir dyrt. En rapport fastslår at det vil koste rundt 200 millioner kroner i året ekstra så lenge kvinneklinikken er igjen på Ullevål.

– Over en femårsperiode vil det jo bli bortimot en milliard, er det også lagt inn i budsjettene nå?

– Ja, det er en del av det som vi nå også må planlegge inn i budsjettene våre fremover. Detaljene på dette ligger ikke inne i budsjettene nå.

På Kalbakken kan ikke den nybakte mammaen forstå at sikkerheten ikke har vært et tema tidligere.

– Jeg synes det er veldig rart. Det her er garantert noe de har tenkte på for lenge siden, men bare valgt å ikke snakke om kanskje?