Taxisjåfør Tron Sjølli i Lillestrøm fikk et ublidt møte med en parkeringsvakt i Lillestrøm tidligere denne uka.

– Hun er 80 år og kan knapt gå. Hun trengte min hjelp for å komme seg til bilen, sier Sjølli, som stod parkert i Voldgata i Lillestrøm, til TV 2.

– Forsøkte forklare

Sjølli forteller at taxiholdeplassen som ligger på stedet ligger for langt unna til at han kunne stå der.

– Da jeg kom ut av butikken stod det en parkeringsvakt og skrev ut bot. Jeg forsøkte og forklare situasjonen, men hun ville ikke høre, sier han oppgitt.

– Jeg skal klage på boten. Jeg opplever at de er ute etter oss, sier taxisjåføren videre, som også forteller at han har hatt lignende opplevelser med parkeringsselskapet tidligere.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken, og sjåføren har kun opplevd å få støtte etter at saken ble kjent.

– Jeg har til og med fått meldinger av flere som sier de kan betale boten for meg, forteller Sjølli til TV 2.

80 år gamle Ellen synes det er uhørt at sjåføren fikk bot da han skulle hjelpe.

– Da Tron fikk bota hadde han kun stått der i tre minutter. Jeg bruker gåstol og har problemer med det ene beinet, sier hun til Romerikes Blad.

– Ikke rom for skjønn

Sjølli stanset rett ved et kryss, der det var fotjengerfelt på begge sider.

– Dette er en feilparkering i et kryss, som er i strid med trafikkreglene. Fotgjengerfeltet er mye brukt, og her må vi ta hensyn til de myke trafikantene, og de farene som eventuelt kan oppstå for dem. Det er en grunn til at vi har de reglene vi har, sier daglig leder i Skedsmo Parkering, Jon Anders Kvist, til TV 2.

Han er sjefen til parkeringsvakten som skrev ut boten, og sier de står fast på den.

Kvist understreker at de ofte utviser skjønn og kan se gjennom fingrene på mange ting, men at det i akkurat denne situasjonen var flere andre parkeringsalternativer sjåføren burde vært klar over.

– Faktisk var det ledig parkeringsplass like ved stedet der sjåføren stanset, som var nærmere stedet der passasjeren skulle, som burde vært benyttet, sier han.

Han får støtte fra Lars Monsen, leder for Norges Parkeringsforening (Norpark).

– Denne saken føler jeg ikke har fått rett fokus. Det handler ikke egneltig om en gammel dame som er dårlig til beins, men en yrkessjåfør som har tatt et dårlig valg. I slike situasjoner, særlig med andre, bedre alternativer, er dette uheldig. I verste fall kan folk bli skadd, sier Monsen til TV 2.