– Plutselig hørte jeg fyrverkeri og poppelyder, forteller studenten Sigurd Lim, som befant seg i forelesningssalen på NHH hvor en laptop tok fyr under en forelesning onsdag formiddag.

– Ganske store flammer

Lim forteller at det brant i ett til to minutter før det igjen eksploderte i laptopen.

– Det var ganske store flammer og det forsatte å brenne helt til noen hentet et brannslukningsapparat, forklarer han.

Kommunikasjonssjef ved NHH, Kristin Rivsand Mo, sier det var batteriet i PCen som tok fyr.

– Det var snakk om et uoriginalt batteri i en privat PC som begynte å brenne, sier hun.

Det befant seg rundt 120 studenter i forelesningsalen da datamaskinen eksploderte. Rivsand forklarer at brannalarmen ikke slo ut da dette fant sted i skolens største forelesningssal.

– Dette er en stor sal med plass til 450 studenter, så varslingsanleggene registrerte kun røykutvikling og teknisk personell fikk varsling, men brannalarmen slo ikke ut. Forelesningen ble avsluttet med en gang etterpå, forteller Rivsand.

Slukket flammene

SLUKKET: Jacob Hagan studerer økonomi ved NHH og var den som fikk slukket flammene fra laptopen. Foto: Audun Flatebakken

Tredjeårsstudent ved NHH, Jacob Hagan, befant seg også i forelesningssalen og var den som kom til unnsetning med et brannslukningsapparat og fikk slukket flammene fra PCen.

– Jeg satt noen rader over på andre siden av av salen og hørte plutselig høy knitring og så at det brant i en PC. Vi var fem-seks stykker som sprang rundt å prøvde å finne noe å slukke med. Til slutt fant jeg et slukningapparat og fikk slukket flammen, forteller Hagan.

Studentene som satt rundt skal ha kommet seg raskt bort og det hele gikk ganske fint for seg forklarer han.

– Jeg tror ingen ble ordentlig redde, men kanskje litt oppskaket, sier Hagan.

Ingen ble skadet i hendelsen.