Martin Rønning Ovenstad klarte ikke å slå til Sturm Graz etter overgangen fra Strømsgodset etter 2016-sesongen, og i sommer ble midtbanespillerens kontrakt med den østerrikske klubben terminert.

Nå er 24-åringen, som kom til Godset fra Mjøndalen før 2012-sesongen, tilbake i Strømsgodset. Klubben bekrefter at han har signert en avtale ut sesongen.

– Jeg ville virkelig hjem igjen og er veldig glad for å være tilbake. Jeg er klar for å gi alt for klubben. Jeg skal blø for drakta, sier Ovenstad til klubbens nettsider.

Ifølge Godset har Ovenstad avslått tilbud fra flere klubber. Han var i første halvdel av sesongen på utlån i Stabæk.

– Martin har hjertet sitt i denne klubben og han ønsker for alt i verden å spille her. Det er akkurat denne mentaliteten vi trenger i den situasjonen vi er i nå. Martin bryr seg virkelig om Godset og han ønsker å bidra med sine kvaliteter og sin erfaring denne høsten, sier Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

Ovenstad har vunnet både seriesølv og seriegull med Strømsgodset.

Nå ligger drammenserne på tolvteplass med tre poeng ned til kvalifisering.