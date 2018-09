Dette overrasket Lagerbäck med det norske laget

Se Norge mot Kypros på TV 2 og Sumo torsdag fra kl. 20. Kampstart kl. 20.45.

Lars Lagerbäck har fått sving på det norske landslaget, som kommer fra fire strake seire før Nations League-starten.

Norge sto med tre poeng på fire kamper i VM-kvalifiseringen og var nummer 84 på FIFA-rankingen da Per-Mathias Høgmo ble byttet ut med Lagerbäck februar 2017.

– Det eneste som jeg var litt overrasket over var at jeg opplevde at det var en veldig snill gruppe. Vi hadde kanskje ikke «fighter»-innstillingen. Vi var litt for snille, for å bruke det uttrykket. Dette er ting vi har forsøkt å påvirke, samtidig som vi er blitt bedre og bedre organisert som lag, sier Lagerbäck til TV 2.

Da Lagerbäck tapte sin første kamp borte i Nord-Irland i mars 2017, var samtidig VM-håpet ute for landslaget.

– Det første året etter at vi tapte for Nord-Irland testet vi mange spillere. Det var en mulighet som har vært rett for 2018, men elitemessig var det ikke riktig å teste så mange, sier han.

– Normalt sett i en kvalifisering topper du alltid laget og tar ut spillerne du anser som best. Vi følte både før og etter Nord-Irland-kampen at vi hadde en jevn spillertropp. Det føltes som en riktig beslutning og det gikk ganske bra. Tar du bort Tyskland-kampen og de siste treningskampene i 2017, har vi tatt steg hele veien, fortsetter svensken.

Det er denne uken nøyaktig ett år siden Norge ble smadret 0-6 i Stuttgart.

– Ble du sjokkert?

– Hadde du spurt meg på forhånd, så hadde jeg aldri trodd vi skulle tape 0-6. Tyskland var verdens beste den gangen, men de har hatt en nedtur siden da, så kanskje 6-0 var for mye. Kanskje jeg ble sjokkert. Jeg husker ikke hva jeg følte. Det var et bunnpunkt. Vi var veldig passive og fungerte ikke som et lag i det hele tatt. Det må jeg ta på meg like mye eller mer ansvar som spillerne. Jeg var med på å tape 0-4 for Spania med Sverige. Er du ikke på tå hev mot de aller beste, kan målene renne inn. Det skal forhåpentligvis ikke skje med Norge igjen, sier Lars Lagerbäck.

Norge skal ut mot Kypros, Bulgaria og Slovenia i Nations League. Vinner Lagerbäcks menn sin gruppe, blir det omspill – først semifinale og så eventuell finale – om en plass i EM i 2020.

– Jeg vet ikke om vi er favoritter, men jeg er veldig fornøyd med utviklingen vår. I de fire første kampene i 2018 har vi vært bedre i både forsvar og angrep. Problemet i de kampene er at vi slapper litt av. De svake periodene blir kortere og kortere. Albania skulle vi slått med tre-fire mål. Blir vi ukonsentrerte, så får de en sjanse. Slapper vi av ett sekund på dette nivået, kan du tape kampen, sier den tidligere Sverige-, Nigeria- og Island-sjefen.