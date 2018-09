Må flere hoder rulle for at Telenor skal ha tillit?

Tirsdag var dagen mange i og rundt Telenor de siste ukene har ventet på. Klokka 07.00 kom meldingen om at sjefen for Telenor Skandinavia, Berit Svendsen, fratrer sin stilling. På formiddagen møtte konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted pressen på Telenors hovedkontor på Fornebu, men selv om vi journalister som var der fikk stille alle de spørsmålene vi ville, så fikk vi ikke noe ordentlig svar på det mest sentrale:

Hvorfor måtte egentlig Berit Svendsen gå?

Tilbudt stilling uten ansvar

Under pressekonferansen la Sigve Brekke og Gunn Wærsted stor vekt på at de hadde strukket seg så langt som mulig for å tilby Svendsen nye og spennende roller i Telenor. Svendsen takket nei til stillingen som sjef for datterselskapet Dtac i Thailand, men sa seg villig til å ta en jobb i Asia om halvannet år, når barna er store.

Tross gjentatte spørsmål på pressekonferansen i går, klarte ikke Brekke og Wærsted å gi noen forklaring på hvorfor de ikke kunne vente halvannet år, for så å sende Svendsen til Asia. De to la heller vekt på at Svendsen var blitt tilbudt en en annen jobb, som såkalt cluster-leder for Telenor Skandinavia. Også denne takket Svendsen nei til. Men hva innebærer egentlig den stillingen?

Jo, Svendsen ville i den rollen i all hovedsak blitt fratatt ansvar for resultater og operativ drift. Som en kilde nær Svendsen sa til TV 2 tirsdag: "Ingen norske næringslivsledere som ønsker en videre topplederkarriere ville takket ja til det."

Gjør lederen usynlig

For å kvitte seg med ledere på en "myk" måte, er det en kjent strategi i næringslivet å flytte dem vekk fra sentral og operativ ledelse. Marginalisere dem, gjøre dem usynlige og uviktige, helt til de ikke orker mer. Før eller senere slutter de da selv. Denne strategien er det også tradisjon for i Telenor.

I 2015, da søket etter ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksaas var i gang, ble det nevnt to mulige kvinnelige kandidater: Berit Svendsen og den mer ukjente Hilde Tonne. Begge satt i konsernledelsen i Telenor. Hilde Tonne hadde til og med jobberfaring fra Asia, noe som ble regnet som en forutsetning for å bli konsernsjef i telegiganten. Men hverken Svendsen eller Tonne kom til finaleheatet i prosessen, og Sigve Brekke ble ansatt.

I juli samme år ble det kjent at Hilde Tonne skulle tre ut av konsernledelsen for å ta over ansvaret for Telenor i Danmark. Stillingen var ett skritt ned i ledelseshierarkiet, men Tonne lot seg overtale, "tok en for laget" og dro til Danmark. Ett år senere sluttet hun i Telenor. Det var kanskje dette Berit Svendsen tenkte på da hun takket nei til stillinger uten operativt ansvar, som cluster-jobben for Skandinavia - eller uten framtid, som sjef for Telenor i Øst-Europa, som kort tid etter ble solgt ut av Telenor.