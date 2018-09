Se Norge-Kypros på TV 2 og tv2sumo.no torsdag fra kl. 20.00.

Etter mange møter med analyse og forberedelser til kampen mot Kypros torsdag er de norske landslagsgutta klar på en ting:

Norge skal vinne.

– Det er et par individualister vi skal drepe, sier stopperen Sigurd Rosted til TV 2 - og legger til:

– Vi skal være mye bedre enn dem, altså.

En av de er FCK-spissen Pieros Sotiriou.

Han trenes til daglig av Ståle Solbakken, og her kan du lese hans oppskrift for å stoppe måljegeren.

– Vi hadde en god analyse av dem i går. De er ballspillende og har gode ferdigheter, vi får tråkke til, sier midtbanegeneral Sander Berge.

– Vi har sett hvordan de fremstår offensivt og defensivt. Jeg vil sammenligne dem med Hellas, som jeg kjenner godt. De står godt defensivt og jobber hardt, men det er muligheter, og det er et lag vi skal slå, slår Omar Elabdellaoui fast.

Uforutsigbare

Både Olympiakos-backen og landslagssjef Lars Lagerbäck forteller om et lag som er uforutsigbare.

Et lag som liker å holde i ballen, men som også kan slå lange baller eller utfordre 1-mot-1 - og satse på individuelle ferdigheter.

Men spillerne er ikke bare briefet på motstanderen. Hvordan man selv skal spille er selvsagt vel så viktig.

– Guttene vet hvordan vi skal spille. Nå handler det om holdninger og gi 100 prosent i hver situasjon. Det er det viktigste budskapet, sa Lagerbäck på sin siste pressekonferanse før kampen.

– Jeg har veldig tro på at vi skal gå ut og gjøre en god kamp. Vi har ingenting å skylde på om vi ikke gjør en god kamp, med unntak av meg.

– Er det et lag vi bør slå?

– Ja, jeg syns det er et lag vi definitivt bør slå på hjemmebane.

Avmålt landslagssjef

Hans motpart i landslagssjefstolen var litt mer avmålt i sine kommentarer.

– Vi ser frem mot utfordringen. Vi er i et generasjonsskifte, men jeg tror på spillerne mine og at de er i god utvikling. Vi har forhåpninger for dette laget, sier Kypros' israelske trener Ran Ben Shimon på pressekonferansen dagen før kampen.

Den tidligere forsvarsspillreren ville ikke gå inn på hvem på det norske landslaget han fryktet.

– Vi spiller mot et veldig sterkt landslag, som vi respekterer, men jeg vil ikke gi kompliment til enkeltspillere, smilte han.

– Vi forbereder oss på det vi skal gjøre. Vi vet at at vi spiller mot et lag som rett før sommeren slo to VM-lag i Island og Panama. Vi må konsentrere oss om oss selv.

Stjernespiss Pieros Sotiriou har imidlertid fått innside-informasjon fra sin trener i FCK, Ståle Solbakken, og sier til TV 2 at dette er det han forventer:

– Sterkt lag med høye spillere som er ekstra farlige på dødballer.

