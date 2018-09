Mandag kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) nominasjonslisten for årets spiller i verden:

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah og Luka Modric.

Verdensmester Griezmann etterlyser franske innslag.

– Det er merkelig og litt skamfullt. Det er en FIFA-pris, sant? FIFA arrangerer VM. Vi vant, også er det ingen franske spillere blant de nominerte, sukker Griezmann i et intervju med L'Équipe, gjengitt av spanske AS.

– Mister troverdighet

Griezmanns lagkamerat, Filipe Luis, etterlyser på sin side en stjerne som er blitt nominert til hver FIFA-pris siden 2007:

Lionel Messi.

– Prisen er for verdens beste spiller. Etter min mening, er det Messi – i dag, i fjor, for to år siden og for tre år siden. Fra det øyeblikket Messi ikke vinner prisen, mister den noe av troverdigheten sin, sier Luis på en pressekonferanse i forbindelse med Brasils vennskapskamp mot USA.

De individuelle prisene tildeles ofte spillerne som har vunnet de store europeiske og internasjonale turneringene.

VINNER: Lionel Messi har vunnet FIFA-prisen én gang mens den er delt ut av FIFA alene, men har vunnet Gullballen fire ganger mens FIFA samarbeidet med France Football om å kåre årets spiller i verden. Foto: Lluis Gene

Luis, som fra venstrebacken har hovedansvaret for å stoppe Messi når Barcelona og Atlético Madrid møtes, mener det bør gjøres unntak for en spiller av det kaliberet.

– Det har ingenting å si om en av dem har vunnet Champions League, eller en annen kom til VM-finalen. Messi er verdens beste, slår Luis fast.

– Neymar kommer til å være der en dag. Salah fortjener å være topp tre, og Cristiano fortjener det. Men, med det nivået Messi viser hver kamp, er jeg ikke i tvil om at han er verdens beste spiller, følger han opp.

– Vet ikke hva mer jeg kan gjøre for å vinne

Det er imidlertid fortsatt mulighet for at enten Messi eller en av verdensmesterne kan bli kåret til årets spiller i verden, når Ballon d'Or deles ut i vinter.

Griezmann legger ikke skjul på at han gjerne skulle hatt Gullballen i hyllen.

– Jeg tror jeg stadig nærmer meg. Ballon d'Or er en prestisjefull pris, og det gjeveste en spiller kan vinne, sier stjerneangriperen, før han besvarer spørsmål om det vil være urettferdig om han ikke vinner den:

– Ikke urettferdig, men jeg lurer på hva mer jeg kan gjøre. Jeg har vunnet trofeer og vært avgjørende i viktige øyeblikk. Men jeg stemmer ikke, siteres han av AS.