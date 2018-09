Emirates Airline Flight 203 holdes i karantene på JFK international airport i New York etter et titalls passasjerer ble syke om bord.

Amerikanske medier meldte først at 100 passasjerer hadde blitt syke. Emirates Airlines gikk så ut og bekreftet at det dreier seg om ti syke personer.

De får alle medisinsk tilsyn.

Flyet fra Dubai til New York landet klokken 09.18 lokal tid. Ifølge Reuters er det 500 passasjerer om bord.

En talsmann for ordførerens kontor i New York bekrefter at representanter for Center for Disease Control and Prevention (CDC) er på flyplassen for å undersøke flyet.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

Ifølge New York Times skal flere av passasjerene ha hatt febertendenser og svært mange skal ha begynt å hoste, noe som førte til at piloten slo alarm og tok kontakt med politiet.

En antiterrorpolitistyrke i New York har tvitret at de holder et øye med situasjonen, som de beskriver som en «medisinsk situasjon».