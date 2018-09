– Som mange spillere er han tøff på banen, for ingenting kan skje

Se King i klammeri med Morata øverst!

Joshua King havnet i klammeri med Chelseas stjernespiss Álvaro Morata i lørdagens møte på Stamford Bridge.

Nå forklarer den norske landslagsspissen hvorfor han ble så forbannet på Morata.

– Han tråkket på foten min med vilje. Som mange fotballspillere er han tøff på banen, for ingenting kan skje. Han tråkket på meg med vilje, og jeg reagerte som jeg alltid gjør når noen gjør sånt med vilje, sier Bournemouth-spilleren til TV 2, uten at han ønsker å si hva han sa til Morata.

– Det var i kampens hete. Vi er kommet oss videre, forsikrer Romsås-gutten.

Kompisen stjal straffespark

King har scoret ett mål på de fire første Premier League-kampene denne sesongen, men han bekrefter at han egentlig skulle tatt straffen da spisspartner Callum Wilson bommet i seriepremieren mot Cardiff.

– Han falt på ballen og ville ta straffen. Jeg er god kompis med Callum, og jeg ville ikke at han skulle bli usikker og krangle med ham. Han er en lagkamerat og det viktigste er at laget vinner. Jeg lot ham ta straffen og han bommet, men han gjorde det godt på slutten av kampen, sier King.

– Jeg fikk putte mot Everton. Det er ingen «hard feelings». Vi har et veldig godt lag og alle holder sammen. Det er ingen egoister i Bournemouth, og det er derfor vi har startet så bra, fortsetter han.

Kampen mot Everton endte for øvrig 2-2 etter at Liverpool-klubben ledet 2-0. Evertons nye komet Richalison ble utvist i det samme oppgjøret.

Aldri startet bedre

Bournemouth ligger på sjetteplass i Premier League etter fire runder.

– Jeg kunne stått her og sagt at det er ti av ti om vi hadde tatt to flere poeng mot Everton. Borte mot Chelsea ble det litt tøft, men sju poeng på fire kamper er bedre enn vi noen gang har hatt i starten av sesongen, så vi må være fornøyde. Vi skulle gjerne hatt de to poengene mot Everton da de fikk en utvist. Vi utnyttet ikke det godt nok, mener King.

Den tidligere Manchester United- og Blackburn-angriperen har også denne sesongen blitt brukt i en rolle litt bak en spydspissen Callum Wilson.

– Jeg trives i Bournemouth. Jeg har aldri sagt at jeg ikke trives. Jeg spiller i hvert fall høyere opp enn forrige sesong. Jeg har snakket med treneren, og jeg passer bra sammen med Callum. Han har vært mye skadet de siste årene, men vi samarbeider bra. Bortsett fra at han tok straffen min, så har jeg hatt en god start på sesongen, sier King.