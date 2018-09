Da Thea Næss og Ivo Havranek ankom parketten for første gang og knuste alle de andre konkurrentene, var det ikke vanskelig å skjønne at de danser og trener mer enn de fleste andre i programmet.

Skal vi danse-veteranen Havranek har faktisk aldri hatt en dansepartner som ønsker og forventer så mye trening.

Det betyr at det blir brukt svært mye tid i dansestudioet – og det går ut over Havraneks privatliv.

Går utover den andre jobben

Havranek jobber til vanlig som avdelingsingeniør og har fagfelt innen miljø og toksikologi.

– Ivo har ikke vært på jobb på to uker, røper Næss.

– Jeg har heldigvis en veldig snill sjef, svarer Havranek.

Får ikke nok

– Dette er så gøy, men det er så nytt for meg. Min største frykt er at vi kommer til en lørdag der det føles som russisk rulett om vi klarer å gjennomføre dansen eller ikke, sier Næss.

Derfor setter Næss veldig stor pris på at dansepartneren setter av mer tid enn de fleste til trening.

– Jeg får bare ikke nok av dans, jeg, avslutter kickbokseren.

Havranek sier at Næss er enormt lærevillig og at hun tar til seg all konstruktiv kritikk.

– Hun er veldig sterk og veldig dyktig. Vi kommuniserer bra og har alltid en god tone på trening.