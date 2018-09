Voldshendelsen på 2000-tallet fant sted i Oslo. En uskyldig mann ble ranet og deretter mishandlet av en guttegjeng. Offeret ble invalid som følge av volden.



Hovedpersonen i guttegjengen var en ung mann som ble dømt til lang fengselsstraff på midten av 2000-tallet.

I kjølvannet av episoden stilte voldsutøveren opp i et TV-program og i avisintervjuer. Der understreket mannen at han angret dypt og inderlig på det han hadde gjort.

Nå, mange år etter den stygge voldsepisoden, er politiet ute etter ham igjen. I dag er vedkommende i 30-årene.

– Vi undersøker steder som vi har grunn til å tro at han oppholder seg, men så langt har vi ikke funnet ham, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen fra Oslo politidistrikt, her avbildet under et fengslingsmøte i januar i år. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Oppdaget av vaktmesteren

Bakgrunnen for etterlysningen er et angivelig tabberan som fant sted i romjulen i fjor. Mannen i 30-årene var sammen med to kriminelle, en 32-åring og en 35-åring, på Veitvet senter i Oslo.

De tre satt på en benk på kjøpesenteret. Det var veldig folketomt fordi senteret var under oppussing. Den eneste forretningen som holdt åpent denne dagen var en gullsmed.



Vaktmesteren på senteret syntes derfor det var rart at tre menn, som helt eller delvis hadde dekket ansiktet sitt, satt utenfor gullsmeden. Vaktmesteren var handlekraftig: Først ringte han til innehaveren av butikken og ba ham låse døren.

Deretter ringte han til politiet og varslet om et pågående ran.

Teipet bilen

Flere patruljer kom til stedet og pågrep de tre. To av de skal ha vært ikledd dobbelt sett med klær og gummihansker. Dette gjorde de for ikke å legge igjen spor, mener politiet.

Trioen hadde også kniv og en hammer som politiet mener at skulle brukes til å knuse glassmontrene hos gullsmeden. Utenfor sto en leiebil parkert, og det var grå teip over bilens logoer.



Ranet av en gullsmed på Veitvet senter gikk ikke helt som planlagt. To menn er dømt i saken, mens sistemann er på rømmen. (Foto: Google Maps)

Det skal ha vært verdier for rundt 1,5 millioner kroner i gullsmedens lokaler.

De tre ble siktet og måtte tilbringe nyttårsaften i varetekt.

Finner ham ikke

I august ble rettsaken holdt i Oslo tingrett. Der møtte kun 32-åringen og 35-åringen. De ble dømt til ett års fengsel for ransforbund. Begge har anket dommen.

32-åringen har en sentral rolle i Holmlia-gjengen Young Bloods og beskrives av politiet som «en mann med stort voldspotensiale». Den andre er tidligere straffedømt for flere forhold, blant annet ransforsøk.

Den etterlyste voldsmannen i 30-årene møtte imidlertid ikke i rettssaken. Årsaken er at politiet ikke lyktes med stevne ham.

I november er det berammet ny straffesak der påtalemyndigheten tar sikte på å stille mannen for retten – hvis de klarer å finne ham.

– Han har ikke fast jobb eller tilholdssted, men vi prøver å finne ham, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Den ettersøkte mannen forsvares av advokat Bjørn Arild Langenes.

– Han nekter straffskyld, sier advokaten til TV 2.