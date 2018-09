Den sju år gamle gutten er en erfaren fisker, og har ved flere anledninger dradd opp storfangst fra havet.

Men det var lite som kunne måle seg med det han fikk på kroken sent på kvelden denne helgen.

Saken ble først omtalt i fiskebladet Hooked.

– Knallgøy

Opp av havet kom en kjempeål på hele 13,5 kilo.

– Det var knallgøy, men veldig tungt. Havålen var stor og slimete, og så var den veldig tøff, sier Martin Klavins til fiskebladet Hooked.

Sammen med sin far, Artur, har han fisket mye opp gjennom årene. Faren har selv tatt en havål på 25,65 kilo, og er svært fornøyd med at sønnen følger i hans fotspor.

– Det ble fullklaff, for Martin fikk to havåler før leggetid. Den minste ålen var rundt fem kilo, mens den største var flotte 13,5. Det er ny rekord for Martin, og da var både han og pappaen veldig fornøyd, sier Artur Klavins til bladet.

MASSIV: En stolt far poserer med havålen som hans sju år gamle sønn dro opp av havet. Foto: Julian Haugland

Lang drakamp

Sjuåringen måtte kjempe lenge for å dra den massive fisken opp av havet. Han fikk litt hjelp av sin far, men sto for det meste av jobben selv.

– Martin holdt stangen og sveivet selv, og jeg hjalp til med den tunge pumpingen. Han måtte jobbe hardt, men det gikk fint, sier faren til Hooked.

Begge havålene som sjuåringen dro i land ble sluppet ut i havet etter veiing og fotografering. Sjuåringen selv forsvant fornøyd og blid inn i drømmeland.