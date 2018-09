Artikkelen oppdateres

Flere av de norske fotballjentene reagerte i følge VG på at ingen norske herrelandslagsspillere møtte opp da VM-billetten ble sikret i går. På dagens pressetreff innledet landslagssjef Lars Lagerbäck med å forklare hvorfor.

– Først får vi virkelig gratulere med VM-plass. Samtidig må jeg få anledning til å tydeliggjøre noe. I dag tidlig kom det noen gjester på hotellet og spurte hvorfor vi ikke var på kampen. Så fikk jeg høre at noen hadde skrevet en artikkel om det. Jeg har full respekt for at folk mener det, og folk får mene hva de vil. Men det var helt og holdent min beslutning.

– Når man forbereder man et landslag så har vi en rytme. Derfor bedømte jeg at det ikke er bra for våre forberedelser å dra dit. Det har absolutt ingenting med respekten ovenfor kvinnelandslaget å gjøre. Å sitte i bussen og ikke få en skikkelig middag borte på Vålerengas arena anser jeg som helt umulig. Så jeg vil igjen gjøre det klart at det ikke har noe med respekt å gjøre, men med profesjonelle forberedelser, sier svensken.

Ved landslagssjefens side satt venstreback Birger Meling som fikk spørsmålet om hva han synes om avgjørelsen.

– Det er klart når det er tatt en avgjørelse fra øverste hold så er det noe vi spillere må respektere. Samtidig ønsker du å vise støtte til damelaget og jeg kunne gjerne tenkt meg å være på Intility Arena i går og sett kamp. Men den avgjørelsen ble tatt og da føler ikke vi som spillegruppe at vi kan overstyre det landslagssjefen vil. Jeg skulle gjerne vært der og sett, men vi respekterer den avgjørelsen, sier Rosenborg-spilleren.