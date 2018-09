En av fordelene med å være Frank Løke er at søstrene dine heter Heidi og Lise Løke.

Alle de tre Løke-søsknene er strekspillere i verdensklasse, og har navn som er kjent langt utenfor Norges grenser.

Frank Løke røper til TV 2 at tre stykk Løke blir å se i en Tarzan og Jane-korregrafi i lørdagens Skal vi danse.

Nøyaktig hva de skal gjøre på parketten ønsker han å holde skjult inntil videre.

Begeistret dansepartner

Søstrene Løke har fem brødre, noe Frank mener er årsaken til at de har blitt så gode på håndballbanen.

Dansepartneren Tone Jacobsen har utrolig nok også vokst opp med fem brødre.

– Jeg tror nok det er derfor jeg klarer å håndtere Frank, ler hun.

– Er det ikke nok å holde styr på én Løke? Nå må du holde styr på tre!

– Haha, jeg tror søstrene kommer til å hjelpe meg. De vet hvordan de skal få roet han ned, sier Jacobsen og ser på Frank Løke som nikker til henne.

Fikk minst poeng

Gjennom forskjellige reality-program, som Farmen og Råskap, har vi sett at konkurranseinstinktet til Frank Løke ikke har blitt mindre selv om han har lagt håndballen på hylla.

Derfor trives han svært dårlig med å ligge på bunnen av resultatlista etter det første programmet.

– Det er ikke noe gøy. Jeg trener masse og tar programmet kjempeseriøst.

Løke er en av få som jobber fulltid ved siden av alt som følger med en Skal vi danse-deltagelse. I tillegg bor han i Sandefjord, og bruker derfor mange timer i uka på bilkjøring.

Dansepartneren bekrefter at Løke jobber hardt med dansingen, og at det ikke er innsatsen som gjør at han har jumboplassering etter første program.

– Vi jobber mye med å lage underholdene danser, og det tar mye tid. Skal vi danse har jo holdt på kjempelenge. Vi prøver å gjøre ting ingen har gjort før, sånn at seerne får noe nytt å se på.