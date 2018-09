Norge kvalifiserte seg til VM i Frankrike som gruppevinner etter 2-1-seieren mot Nederland tirsdag kveld.

Nå gjenstår det å se om Ada Hegerberg, Norges største stjerne, blir med landslaget til VM.

Hegerberg trakk seg fra videre landslagsspill etter EM for et drøyt år siden. Foreløpig er det lite som tyder på at Hegerberg, som nylig var en av tre nominerte til årets spiller i verden, returnerer til landslaget.

Landslagstrener Martin Sjögren er tydelig på at ballen ligger hos Lyon-proffen.

– Ada har vært tydelig på at hun ikke vil spille på landslaget. Det er ingen som skal overtales til å spille for et landslag. Man skal være stolt av å representere et landslag. Signalene har vært ekstremt tydelige fra Ada, sier han til TV 2.

– Er det hun som må komme med neste initiativ?

– Ja, det skal ikke jeg egentlig svare på, men jeg er veldig fornøyd med de spillerne vi har nå. Alle er forberedt på å gi alt for å bidra for Norge. Det er sånn det skal være på et landslag, sier han og legger til:

– Jeg forstår at det blir en diskusjon rundt Hegerberg, men jeg kan ikke bruke energi på det.

Ada Hegerberg sier til Aftenposten at hun ikke har planer om å snu.

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sier Lyon-spissen til avisen.

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, legger Hegerberg til.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er klar på at Sjögren foreløpig står igjen som vinneren etter alt Hegerberg-oppstyret.

– Det er en seier for han som trener å komme til VM. Hadde han ikke klart det, hadde det blitt en stor nedtur. Med resultatet i går er han kommet seirende ut av det, sier hun.

Det er også Jesper Mathisen enig i.

– Han står igjen som den store vinneren. Det som skjedde i går var en enorm revansje for Martin Sjögren. Det må ha smakt ekstremt godt for ham. Det var også en revansje for kollektivet Norge. De viste at de har et ganske godt lag, selv uten sin største stjerne. Men det er trist hvis en konflikt gjør at Norge ikke kan stille med sine beste kvinner i et verdensmesterskap, sier han.