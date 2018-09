Britisk politi etterlyser to russiske menn for nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergei Skripal og hans 33 år gamle datter Yulia, det skriver Sky News.

Angrepet skjedde i Salisbury i England i mars i år.

Politiet sier de har nok bevis til å sikte Alexander Petrov og Ruslan Boshirov for drapsforsøk på Skripal og datteren.

På frifot

Petrov og Boshirov er på frifot og politiet går nå ut med navn og bilde av de to mistenkte.

Man antar at de nevnte navnene ikke er ekte navn, og at de to mennene er rundt 40 år gamle, skriver BBC. De to skal ha kommet til Storbritannia 48 timer timer før angrepet, ifølge Scotland Yard.

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i mars i år. Det viste seg etter hvert at de to hadde blitt eksponert for nervegiften novitsjok.

ETTERLYST: Dette er et overvåkningsbilde tatt av de etterlyste mennene kort tid før nervegiftangrepet. Foto: Handout

11. april ble både Julia Skripal og faren skrevet ut fra sykehus.

– Livet mitt er snudd opp ned. Det er vanskelig å godta de store fysiske og emosjonelle forandringene, fortalte Julia Skripal etter at hun ble skrevet ut.

Tidligere spion

Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som ble dømt til 13 års fengsel i 2006 for å ha spionert på vegne av Storbritannia, skriver Sky News.

Han ble dømt for å ha lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Ifølge Russland hadde han blitt betalt 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha lekket til Storbritannia på 1990-tallet. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl etter en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.

Saken oppdateres.