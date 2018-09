Etter at Volvo ble solgt fra Ford til kinesiske Geely tilbake i 2010, har det vært store omveltninger hos svenskene.

På mange måter har de startet på nytt. Volvo har utviklet nye biler, plattformer og teknologi, godt hjulpet av store investeringer fra en eier som ikke mangler ambisjoner.

Den store SUV-en XC90 var først ut av de nye Volvoene. Etter den har vi fått en rekke nye modeller, samtidig som Volvo nå gjør seg klare til et stort, elektrisk skifte. Fra neste år skal alle bilene deres ha en form for elektrisk drivlinje.

Nå hopper Volvo ytterligere fram i tid. De har nemlig akkurat sendt ut bilder og informasjon om det vi vel kan kalle en fremtidsstudie, nemlig konseptbilen 360c.

Designet ligner ikke på så mye vi kjenner fra Volvo til nå...

Fire bruksområder

En visjon for fremtidens selvkjørende biler, kaller Volvo den selv.

Grunnlaget for 360c er en fullstendig selvkjørende helelektrisk bil uten menneskelig sjåfør. Konseptet benytter seg av designfriheten som oppstår når man fjerner rattet og forbrenningsmotoren og slipper å plassere passasjerene på to eller tre seterader.

360c presenterer fire mulige bruksområder for selvkjørende biler – et sovemiljø, et mobilt kontor, en dagligstue og et underholdningsrom – som alle skal redefinere måten mennesker reiser på.

Konseptet presenterer også et forslag til en internasjonal standard for hvordan selvkjørende biler kan kommunisere trygt med alle andre trafikanter.

Konkurrere med flyreiser

Sengen gjør at denne bilen i praksis skal kunne konkurrere mot både tog og fly på kortere reiser.

– Bransjen kommer til å forandre seg i årene som kommer, og Volvo skal lede denne utviklingen. Autonom kjøring lar oss ta det neste store steget innenfor sikkerhet, men vil også åpne opp for nye og spennende forretningsmodeller, og la folk bruke tiden i bilen på det de ønsker å gjøre, sier Volvo-sjefen Håkan Samuelsson, i en pressemelding.

Volvo mener at 360c representerer en potensielt lukrativ konkurrent til flyreiser over kortere distanser, en bransje som årlig omsetter for flere milliarder dollar og omfatter flyselskaper, flyprodusenter og andre tjenesteleverandører.

Kontor eller luksuriøst oppholdsrom – valget er ditt.

Førsteklasses komfort

Det er særlig ruter der avstanden mellom utreisested og reisemål er rundt 300 kilometer, som kan møtes med et banebrytende tilbud gjennom en alternativ reisemåte. I USA, for eksempel, var det over 740 millioner reisende på innenlandsfly i fjor, og landets innenlands flybransje har en årlig omsetning på milliarder av dollar.

Flere travle innenlandsruter er mer tidkrevende med fly enn med bil, hvis du regner med reise til og flyplasser, sikkerhetskontroll og ventetider.

Volvo kaller selv 360c en ny strategi for reiselivsbransjen. I sovekupeen kan du nyte førsteklasses komfort og en fredelig reise over natten, og våkne opp utvilt til reisemålet.

Futuristisk design, her utnytter Volvo fordelene førerløse biler gir.

Mennesket i sentrum

Konseptet skal også påvirke fremtidens reiseliv, byplanlegging, infrastruktur og det moderne samfunnets miljømessige fotavtrykk.

– Selvkjørende konseptbiler har en tendens til å bli et teknologisk utstillingsvindu, i stedet for en visjon om hvordan vi bruker dem. Men Volvo er et bilmerke som setter mennesket i sentrum. Vi legger vekt på kundenes hverdag og hvordan vi kan gjøre den bedre. 360c er neste trinn i denne strategien, sier designsjef Robin Page

