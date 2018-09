Det er mange år siden de forsvant fra Norge, og standingen var ikke akkurat veldig bra den gangen, for å si det mildt.

Men Lada har holdt det gående hjemme i Russland. De siste årene har de også tatt mange steg framover, både på design og kvalitet.

En bil som har vært viktig for Lada i veldig mange år er offroaderen Niva.

Lada Niva ble lansert i 1976 – altså for godt over 40 år siden!

Niva har etter hvert opparbeidet seg en skikkelig ikon-status. Den er en arbeidsjern og en habil offroader, med en framkommelighet som er helt unik.

21-tommers hjul gir bilen et barsk utseende.

Nå skjer det endelig noe

Men etter så mange år er det kanskje på høy tid med en ny modell, vil nok mange hevde. Med rette. Dagens modell preges i aller høyeste grad av alderen.

Dagens Niva har vært med leeenge...

Mange konsepter og mulige etterfølgere har blitt vist. Uten at de har blitt noe mer enn nettopp konsepter.

Men nå skjer det endelig noe. Det kan vi trolig takke alliansen Renault / Nissan for. Det er nemlig Renault som eier den russiske bilprodusenten nå. Under Moskva motorshow nylig, viste Lada endelig fram det som skal bli den nye kompakt-SUV-en Niva.

Den er fortsatt på konseptstadiet og har fått navnet 4x4 Vision. Produksjonsversjonen vil trolig bli noe mildere i uttrykket, men konseptet et både tøft og aggressivt, med blant annet 21-tommers hjul. Og det er jo lov å håpe at de ikke toner den altfor mye ned...

4x4 Vision er det foreløpige navnet på "nye Niva"

Kjent teknikk

Lada her enn så lenge vært sparsommelige med opplysninger rundt bilen. Men slektskapet med Renault Nissan tatt i betraktning, så er vel oddsen stor for at det allerede en plattform vi allerede kjenner fra før som her kommer til å bli brukt. For eksempel fra Nissan Qashqai, eller Dacia Duster, som også er et av merkene under denne alliansen.

Ryktene sier at den nye Niva skal være klar i 2020, så vi må fortsatt vente litt på den. I mellomtiden får vi bare nyte bildene og være enige om at oppfriskingen og forvandlingen er total i forhold til nåværende Niva.

Og hvem vet – kanskje vil Lada gjøre et comeback på det europeiske markedet også? Bilen er i alle fall tøff nok.

Bilen er også tøff innvendig med friske farger.

