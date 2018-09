Kulturpersonlighet dømt til fengsel i 21 måneder

– Etter rettens oppfatning kvalifiserer tiltaltes forhold til en fengselsstraff, før eventuelle fradrag, på 2 år og 2 måneder, heter det i dommen.

Retten er ikke enig med forsvareren at politiet har jobbet for seint med saken. Men domfelte innvilges dermed noe strafferabatt for at han har tilstått samtlige forhold samt for tilleggsbelastningen ved at han ble utsatt for hærverk på bil og hus.

– Ved straffutmålingen tar retten utgangspunkt i at materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. For å beskytte barn mot slike overgrep er det nødvendig at det reageres strengt mot den som lager slike fremstillinger og gjør dem tilgjengelig for andre, konkluderer Sunnmøre tingrett.

Domfelte synes straffen er alt for streng og har allerede besluttet å anke saken.

– Grunnen til det er at straffen i sitt utgangspunkt før fradrag er for høyt. Min klient er ikke i tilstrekkelig grad blitt hørt om det som er formildende omstendigheter i saken som tilståelsen, liggetiden hos politiet og hærverk, sier forsvarer Oddvar Aarsæther til TV 2.

– Hvilken reaksjon har han forøvrig på dommen?

– Det at han anker sier det meste om reaksjonen, kommenterer forsvareren.

Politiet i Ålesund aksjonerte mot vedkommende høsten 2016 etter at de hadde fått to tips om mannens aktiviteter på nett.

AKTOR: Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Arne Rovick

– Kripos hadde fått melding om ålesunderen via den amerikanske organisasjonen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) som blant annet jobber for å avdekke overgrep, forklarte aktor, politiadvokat Julie Ulstein i retten.

Avslørt via epost

Spesialetterforsker Kåre Skare Lystad forklarte for retten hvordan mannen ble oppdaget.

– Tiltalte hadde sendt ulovlige bilder til en outlook-konto. Da gikk alarmen hos Microsoft som samarbeider med NCMEC. De varslet igjen Europool som igjen varslet Kripos og videre til oss i Møre og Romsdal politidistrikt. Da hadde vi all info om tiltalte, men ingen IP-adresse. Noen kunne ha opprettet den falskelig, forklarte Skare Lystad.

Noe senere kom det et nytt tips og nå klarte Kripos å spore IP-adressen til tiltaltes bolig i Ålesund. Klokken 0900 om morgenen den 18. oktober 2016 slo politiet til.

Etterforskningen mot kulturpersonligheten gjorde at politiet i Møre og Romsdal etablerte Operasjon jupiter i jakten på overgripere. I januar i år hadde denne politioperasjonen identifisert 84 overgripere.

Domfelte får også fradrag for de 67 dagene han satt varetektsfengslet.