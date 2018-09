– Sjögren står igjen som den store vinneren

Norge kvalifiserte seg til VM i Frankrike som gruppevinner etter 2-1-seieren mot Nederland tirsdag kveld.

To tidlige scoringer av Ingrid Syrstad Engen og Isabell Herlovsen ga de norske jentene et forsprang Nederland aldri klarte å ta igjen.

Det var en enorm opptur etter EM-fiaskoen og den påfølgende Ada Hegerberg-sagaen.

Nå er spørsmålet om stjernespissen blir en del av det norske laget i VM. TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener det ikke er uproblematisk å ta Hegerberg inn i varmen igjen.

– Jeg tror man skal tenke seg nøye om. For det første må Ada ønske å spille for det norske landslaget. Jeg tror ikke det er uproblematisk for en gruppe som nå fungerer bra sammen å hente inn en spiller som ikke vil være der. Flere må snakke sammen, både spillergruppen, Ada og trenergruppen. Da må de finne ut om de vil gå i samme retning, sier Gulbrandsen.

Hun er klar på at Martin Sjögren foreløpig står igjen som vinneren etter alt oppstyret.

– Det er en seier for han som trener å komme til VM. Hadde han ikke klart det, hadde det blitt en stor nedtur. Med resultatet i går er han kommet seirende ut av det, sier hun.

– Enorm revansje for Sjögren

Det er også Jesper Mathisen enig i.

– Han står igjen som den store vinneren. Det som skjedde i går var en enorm revansje for Martin Sjögren. Det må ha smakt ekstremt godt for ham. Det var også en revansje for kollektivet Norge. De viste at de har et ganske godt lag, selv uten sin største stjerne. Men det er trist hvis en konflikt gjør at Norge ikke kan stille med sine beste kvinner i et verdensmesterskap, sier han.

Mathisen understreker at han ikke kjenner godt nok til konflikten for å uttale seg bastant.

– Det ser ut som spillergruppen er blitt mer samlet. En krangel kan også føre til positive ting. Men jeg håper at det kan bli løst på et vis slik at hun kan være med i mesterskapet. Det er nok avhengig av at noen strekker ut en hånd.

Den hånden tror Mathisen må komme fra Hegerberg.

– Jeg tror ikke Martin Sjögren kommer til å gjøre så veldig mye mer enn han har gjort. Jeg vil tro det må komme et initiativ fra Hegerberg om det skal bli noen bedring. Gjengen som kvalifiserte seg i går er gjengen som har gjort seg fortjent til å spille et sluttspill. Hvis hun skal komme inn igjen i den garderoben og bli respektert og godtatt, er det nok avhengig at det er hun som tar en form for initiativ, sier TV 2-eksperten.