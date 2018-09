En rekke bilbranner har rystet Sverige de siste ukene. Flere steder i landet har biler blitt påtent – i det som i noen tilfeller har virket som godt koordinerte aksjoner.

Om bilen til Daniel Gustafsson (38) fra Norrköping ble påtent eller om det er snakk om en elektrisk feil, er ikke kjent. Men han fant i alle fall bilen sin utbrent på parkeringsplassen utenfor leiligheten sin. Dette skjedde i midten av august. To uker senere ramlet det inn en parkeringsbot i postkassen til Daniel.

Manglet parkeringsbevis

Svenske Teknikens Värld skriver om hendelsen, som naturlig nok har vakt oppsikt.

Det viser seg nemlig at boten ble skrevet fem timer etter at bilen ble ødelagt i brannen. Parkeringsvakten skal ha anført at den manglet gyldig parkeringsbevis.

Og var kanskje ikke så rart, ettersom alt inne i bilen også var ødelagt...

Bildebevis...

Bilen ble hentet av en bilberger ved lunsjtider, kort tid etter at P-boten ble utskrevet.

Bileier Daniel kontaktet parkeringsselskapet Smart Parkering Sverige og fortalte at bilen hadde parkeringsbevis, men at det ble ødelagt i brannen.

Selskapet skal da ha svart at han måtte ta kontakt med sitt forsikringsselskap og sende bildebevis, for å få boten annullert.

Snudde til slutt

"Men det har jo for f... brent opp", sa Daniel. "Det spiller ingen rolle, du burde ha lagt et nytt i den utbrente bilen" skal parkeringsselskapet ha svart, ifølge svenske Aftonbladet.

Da så det hele ganske så fastlåst ut. Men etter at flere medier begynte å skrive om saken, skal Smart Parkering Sverige ha snudd – og annullert boten.

