Se England-Spania på TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no lørdag kl. 20.45.

Manchester Uniteds venstreback Luke Shaw avslører at han kunne ha mistet høyrefoten etter den horrible taklingen i oppgjøret med PSV for tre år siden. Shaw ble hasteoperert ved et sykehus i Eindhoven, nå priser han seg lykkelig for at det skjedde.

– De vurderte først å fly meg tilbake til Manchester. Om det hadde skjedd ville jeg sannsynligvis mistet foten på grunn av blodpropp, sier 23-åringen i følge

Shaw brakk både legg- og skinnbeinet i Champions League-oppgjøret i 2015, og ble satt på sidelinja et helt år. På imponerende vis har han kjempet seg tilbake i både Manchester Uniteds startoppstilling og Englands landslagstropp. De nye opplysningene kommer han med i forkant av Englands TV 2-sendte Nations League-oppgjør mot Spania.

– De færreste vet at jeg faktisk var nære å miste beinet. Jeg visste det ikke før en lege fortalte meg det seks måneder senere. Jeg har blant annet to arr på leggen fordi legene måtte åpne foten og fjerne proppene, sier Shaw som hevder høyrefoten er like sterk som før taklingen.