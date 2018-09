​Petter Vermeli tar inntil videre over jobben som Henrik Meisel i teaterstykket som går på Oslo Nye.

Starter opp igjen

Tidligere i uken ble det kjent at tirsdagens og onsdagens teaterforestillinger ble avlyst grunnet en sørgende Nils Ingar Aadne etter kjæresten Ida Eides tragiske dødsfall.

Torsdag starter forestillingene igjen, og da skal Petter Vermeli ta over i en periode frem til Aadnes retur.

Informasjonssjef ved teateret, Margareta Magnus Myhre, sier at hele teatergjengen har jobbet hardt for å gjøre situasjonen best mulig i en grusom periode.

– Hele produksjonen står sammen for å få forestillingen til å spille igjen, svarer hun.

Side om side-skuespiller

Vermeli er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og Bårdar Akademiet.

For mange er han mest kjent for teaterroller, men han har også vært delaktig i flere NRK-produksjoner, som Beat for Beat, Monster og Side om Side, der han spilte et et Jehovas vitne.

Vermeli skulle egentlig spille rollen som Edvard Løvberg i Den spanske flue, men endrer rolle på grunn av Aadnes situasjon.​