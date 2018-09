Mercedes EQC hadde verdenspremiere denne uken. Dette er den første elektriske bilen Mercedes har utviklet helt fra bunnen av. Tidligere har de hatt en elektrisk utgave av B-klasse – men der har man altså bare brukt en eksisterende modell som utgangspunkt.

EQC er først ut i en ny serie modeller som alle blir elektriske, og der alle får prefikset EQ.

Rundt 2.500 nordmenn har betalt et depositum for å sikre seg en plass i reservasjonskøen, når man i løpet av andre kvartal neste år starter salget.

Mange er klok av erfaring, og vil unngå lang ventetid.

Vi var til stede på avdukingen som foregikk i Stockholm, og har fått se nærmere på den nye modellen. Her er noe av det vi mener du som kjøper bør vite:

Ikke bagasjerom foran:

Her var det nok mange som hadde ventet å finne et ekstra bagasjerom. Men den gang ei.

Noe av fordelen med en elbil, er at man frigjør plass ved å ikke benytte en tradisjonell drivlinje.

Tesla har for eksempel bagasjerom foran og bak både i Model S, Model X og Model 3 – også på utgavene med firehjulsdrift.

Mercedes har imidlertid ikke klart å få til det. Bagasjerommet bak er heller ikke imponerende stort. 500 liter er greit nok, men ikke noe mer. Så skal det sies at det er et rom under gulvet også, slik at du har noen liter ekstra tilgjengelig der.

Billigbil-følelse:

Ikke alt oser premium i EQC. Disse lommene på baksiden av førersetet virker provisoriske.

Totalintrykket av interiøret er veldig bra. Mercedes slurver sjelden her. Men et par punkter lot vi oss likevel skuffe over.

Lommene som er festet på ryggen av forsetene virker nesten litt halvferdige og hverken solide eller brukervennlige.

Gulvluka i bagasjerommet er heller ikke imponerende. Den må festes med en krok som henger i et snøre. I en premiumbil, burde den klare å holde seg oppreist selv.

Her håper vi det blir tatt grep, før bilen kommer på markedet.

Den grillen:

Selv om EQC er en elbil, har den en diger grill foran.

Noen ble overrasket over at Mercedes ikke gir slipp på grillen på elbilene sine. Utgangspunktet for disse er tross alt at de skal slippe inn luft til å kjøle ned en forbrenningsmotor. Og det finnes jo ikke i en elbil.

Mercedes mener imidlertid at den har en plass likevel. Fordi grillen "gir bilen et ansikt", som sjefdesigner for eksteriøret, Robert Lesnik, uttrykker det.

Faktisk skal grillen bli et av kjennetegnene på EQ-serien (alle de elektriske bilene). Hvis du synes standardgrillen blir for framtredende, kan du velge AMG-varianten, som har litt mindre krom (se bildet over).

Hey Mercedes

Dette er bilbransjens tøffeste, mest brukervennlige og mest elegante infotainmentsystem.

Mercedes legger lista svært høyt for infotainmentsystemer. De stod for en aldri så liten revolusjon da de introduserte "planken" i E-klasse, med to store digitale skjermer ved siden av hverandre på dashbordet.

Systemet er senere videreutviklet, og framstår enda mer imponerende i EQC.

Det blir trangt for den som taper loddtrekningen og må sitte i midten. Her er det ikke flatt gulv.

Her får du også det intelligente stemmestyringssystemet, Hey Mercedes. Slik kan du på en enkel måte "snakke" med bilen og få den til å gjøre alt fra å slå på varmen i setet til å søke opp aktuelle restauranter og guide deg til disse. Og det funker! Vi har prøvd.

Baksetet:

Ikke så romslig som vi hadde forventet. Taket er noe fallende, om ikke fullt så mye som den coupeaktige utgaven av GLC. Likevel nok til at vi som er rundt 190 får taket litt i veien når vi skal se ut til siden.

Beinplassen er imidlertid bra, så lenge forsetene ikke flyttes helt bak. En fordel er at du får plass til føttene under setet foran.

Tre voksne sitter imidlertid ikke behagelig. Til det er midtplassen for trang. Det er heller ikke flatt gulv hele veien. Her har du humpen i midten, som på tradisjonelle biler.

Sikkerhet:

Mercedes er naturligvis opptatt av sikkerheten, også på elbilen EQC.

Mercedes er kjent for å være langt framme når det gjelder utvikling av nye sikkerhetssystemer. ABS-bremser, ESP-system og en rekke andre automatiserte systemer som skal bidra til å hindre ulykker har de vært tidig eller først ute med. Airbager som skal hjelpe når uhellet likevel skjer var de også i front med.

I EQC fortsetter dette. Mercedes har blant annet forsterket rammen rundt batteriene, og utviklet nye absorberingssoner tilpasset drivlinjen.

De har også noe som kalles Rescue Data Sheet. Dette er beregnet for redningstjenesten som kommer om bilen er involvert i en ulykke. En QR-kode kan scannes, og dermed får man lastet ned arket som viser nøkkelinformasjon redningstjensten trenger om bilen.

Ved kraftig sammenstøt slås også strømmen i bilen seg helt av automatisk.

Batteripakken:

Denne pakken yter 80 kwt – nok til å sørge for en rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Selve batteriet består av seks moduler med til sammen 384 lommeceller – og yter 80 kwt. Både I-Pace og Audi e-tron har noe større batterikapasitet enn dette.

Ladehastigheten oppgis til til 110 kW, men da er du avhengig av hurtigladere som kan levere en slik kapaistet. Akkurat nå er det langt mellom disse. Men Mercedes har planene klare for 400 slike stasjoner fordelt på strategiske steder rundt om i Europa.

Forbruket er oppgitt til 2,2 kw per kilometer. Det er faktisk høyere forbruk enn Tesla Model X, og ikke spesielt imponerende. Men tallene må tas med litt forbehold, her kan det komme endringer før vi kommer til lanseringstidspunktet.

Intelligent ruteberegning

Mercedes vet at mange potensielle elbil-kunder vegrer seg fordi de har rekkeviddeangst. Derfor handler mye om å minske sjansen for å gå tom for strøm mest mulig.

Navigasjonen sørger for å gi et mest mulig realistisk bilde av tid og forbruk dit du skal kjøre.

Navigasjonen er derfor ikke bare der for å vise vei, men også for å kunne beregne mest mulig nøyaktig om du har rekkevidde nok, eventuelt hvor du bør lade underveis.

For å klare det, brukes ikke bare avstanden fra A til B. Her tar man i tillegg hensyn til topografien, veistandard, trafikk, vær og sjåførens kjørevaner. Imponerende system!

Produksjon

EQC for Europa skal produseres i Bremen. Her har Mercedes en fabrikk med høy kapasitet. Det trengs, for produksjonen av biler med stjerne-grill har økt sju år på rad, i takt med økende etterspørsel. I fjor ble det produsert 1 million flere biler enn for fem år siden.

Mercedes vil ikke ut med hvor mange EQC de har kapasitet til å bygge i 2019 eller 2020.

Når det gjelder leveringssituasjonen, er det heller ikke så mange løfter å få. Her kan det nok fort bli litt ventetid for de som ikke sikret seg en tidlig reservasjon.

Kan følge produksjonen

Tyske kunder kan følge produksjonen av sin EQC via Mercedes Me-Appen. Her kan de se hvordan akkurat deres bil forflytter seg bortover produksjonslinja – fram til klargjøring.

Enn så lenge er altså dette kun tilgjengelig for tyske kunder. Men i praksis er det ingen tekniske begrensninger som skal hindre norske kunder i å gjøre det samme, så fort Mercedes velger å åpne opp for det.

Se video av nye EQC under: