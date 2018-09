– De sender et overgrep

I en episode av den mye omtalte reality-serien «Ex on the Beach» forsøker to kvinnelige deltakere å presse en mannlige deltaker til sex.

Dette har skapt kraftige reaksjoner, og mange har reagert på at TVNorge har vist hendelsen.

I den aktuelle episoden er det fest og de to kvinnelige deltakerne er tydelige på at de ønsker å ha trekant med den mannlige deltakeren, men han sier nei. Likevel fortsetter de å prøve. De to jentene kysser, beføler og masserer den mannlige deltakerne i senga. Mannen sier at han ikke har lyst.

DIXI ressurssenter er blant de som reagerer kraftig på episoden, og mener TVNorge bidrar til overgrep.

– Det vi reagerer på er at de velger å sende noe, som i juridisk forstand kvalifiseres som overgrep. Når man motsetter seg en seksuell handling så skal det bli respektert og man skal slutte. Hvis man da fortsetter å tvinge noen, er det i grov forstand en voldtekt, sier Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder ved DIXI ressurssenter.

Hun mener at dersom det hadde vært en jente som hadde blitt presset på lignende måte av to gutter, så ville det vært en helt annen reaksjon fra publikum.

Mener begrepet «overgrep» mister sin verdi

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride forsvarer at TVNorge sendte episoden. Foto: TVNorge

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride, reagerer på at en fagperson har et behov for å definere den mannlige deltakeren som et overgrepsoffer, og at voldtektsbeskyldningen er sterk kost.​

– Den mannlige deltakeren har selv et reflektert syn på situasjonen. Han sier til oss at han er glad for at seansen ikke er klippet bort fra programmet. Han følte seg aldri truet under innspilling, jentene hadde en spøkefull fremtoning, og han understreker at hendelsen var mellom personer som kjenner hverandre.

– Han vil samtidig få med at han syns det er fint at programmet kan være med å belyse tematikken, som han på generelt grunnlag sier han syns er viktig. Men å kalle ham et overgrepsoffer, er å frata begrepet sin verdi. Han sier tydelig at han ikke er noe offer, og at jentene ikke er overgripere.

McBride beskriver den aktuelle situasjonen slik:

– På skjermen kan man se at to kvinnelige deltakere går svært langt i sine seksuelle tilnærmelser mot en av de mannlige deltakerne. Mannen sier nei gjentatte ganger, men kysser og koser litt også. Hendelsen får en avslutning ved at den mannlige deltakeren forlater rommet etter en halvtimes tid, etter å ha akseptert en massasje fra kvinnene, sier McBride, og understreker at alle tre er venner i dag.​

Det mener Andresen ved Dixi er irrelevant: