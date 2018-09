Dating-begrepene du ikke vil bli utsatt for

Hun innrømmer at flere av begrepene er litt morsomme, men er opptatt av å få frem at det ikke er noe gøy hvis man blir utsatt for dette.

Ble «ghostet»

Selv har hun opplevd å bli «ghostet» flere ganger. Forfatteren hadde snakket lenge med en mann, og begynte å bli interessert. Plutselig forsvant vedkommende fullstendig, men han dukket ved stadighet opp i sosiale medier og likte bildene hennes.

Lorentzen forteller at hun ble veldig stresset, og at hun umiddelbart begynte å tenke at hun hadde gjort noe galt.

– Det er trist at man går rett på en selv, i stedet for å tenke for en «drittfyr». Jeg følte at dette kunne være noe, og når jeg ikke hørte noe, så fant jeg aldri roen. Jeg ble håpefull til det lengste, sier forfatteren.

– Venter på noe bedre

Lorentzen sier det er vanskelig å svare på hvorfor så mange av oss bruker disse metodene. Hun sier det kan ha noe med at «mye vil ha mer».

– Man tror det dukker opp noe bedre hvis man bare fortsetter å sveipe. Når det foregår over skjermen, så forsvinner mye av den menneskelige kontakten. Jeg velger å tro at det er vanskelig å bruke disse metodene mot noen man har utviklet et menneskelig forhold med, sier Lorentzen.

Verst tenkelige måte

Sexolog Bianca Schmidt sier at hun ikke kan forestille seg en verre måte å avslutte noe med noen på, enn å bli «ghostet».

Sexolog og parterapeut Bianca Schmidt mener det ikke finnes noen verre måte å bli dumpet på, enn ved ghosting. Foto: Svein Rosseland

– Man tror det skal gjøre mindre vondt, men det gjør bare mer vondt. Personen som blir «ghostet» får ikke noe klarhet, sier Schmidt.

Hun tror de som bruker disse metodene ikke nødvendigvis gjør det for å være slem, men at de tror det er det enkleste måten å gjøre det på.

Begrepene over har blitt stadig mer utbredt det siste året, og mange har opplevd disse metodene i jakten på en fremtidig kjæreste. Sexologen sier folk takler det forskjellig, avhengig av hvor trygg du er på deg selv, og hvilket syn man går inn i datingen med.

– Noen kan oppleve dette som dypt sårende og ødeleggende, noen får en mer overfladisk måte å møte folk på mens andre takler det helt greit uten å bli ødelagt, sier Schmidt.

Sexologen har uansett en klar oppfordring til de som aktivt bruker disse metodene for å slippe unna en ubehagelig situasjon:

– Det tar under ett minutt å sende en avskjedsmelding, det er ikke sånn at man ikke har tid, sier Schmidt til TV 2.