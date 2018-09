Ble tvunget til å fordømme nazi-vold: – Største j**la feilen jeg har gjort

Bob Woodwards bok om Donald Trump og Det hvite hus skaper kraftige reaksjoner hos presidentens tilhengere og motstandere.

En av de oppsiktsvekkende opplysningene som kommer frem i boken er at Trump angret på å ha trukket tilbake uttalelsen om at begge sider hadde skyld i volden i Charlottesville i fjor.

– Skyld på begge sider

Bakteppet for uttalelsen var at 32 år gamle Heather Heyer ble drept og 20 personer ble skadd da en nazi-sympatisør kjørte inn i en folkemengde i Charlottesville i august i fjor.

Under en pressekonferanse i etterkant av hendelsen, sa presidenten at motdemonstrantene også var veldig voldelige, og kalte dem «alt-left», med referanse til alt-right-bevegelsen på ytre høyrefløy.

– Jeg mener det er skyld på begge sider, sa han videre.

Uttalelsene skapte sterke reaksjoner verden over, og mange spurte seg hvorfor det tok så lang tid før presidenten fordømte volden. Utenriksminister Børge Brende var blant dem som gikk ut og understreket at uttalelsen til Trump var feil.

Skeptisk til oppklaring

I sin nye bok beskriver Bob Woodward hvordan Rob Porter, som på den tiden var rådgiver for presidenten, jobbet for å få Trump til å holde en ny tale for å oppklare uttalelsene om opptøyene i Charlottesville, det skriver CNN.

Presidenten var ifølge Woodward i utgangspunktet skeptisk til å trekke tilbake uttalelsen, og skal blant annet ha sagt at det ikke føltes riktig.

Han gikk derimot med på å holde en oppklarende tale, som ifølge boken førte til en enorm lettelse blant de ansatte i Det hvite hus. De ansatte skal ha blitt oppfordret til å fortelle presidenten at han hadde gjort en god jobb.

Men det hjalp ikke.

– Største feilen jeg har gjort

Da Trump selv så at den nye talen ble oppfattet som en beklagelse og en innrømmelse om at han hadde gjort noe feil, skal han ifølge Woodward ha eksplodert og sagt til Rob Porter:

– Det er den største j**la feilen jeg har gjort.

Videre skal presidenten ha sagt at man aldri skal trekke noe tilbake eller be om unnskyldning for noe.

– Jeg har ikke gjort noe galt i utgangspunktet, hvorfor fremstå som svak, skal han ha sagt.

Trump skal også ha sagt at han ikke kunne tro at han hadde latt seg tvinge til å holde talen, og at det er den verste talen han noen sinne har holdt:

– Jeg kommer aldri til å gjøre noe sånt igjen.