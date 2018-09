Helt siden elbilene begynte å komme, har det vært skepsis rundt hvor lenge batteriene egentlig holder.

Mange har sett for seg at svekkede batterier vil gjøre levetiden til disse bilene kortere, eventuelt at eierne vil bli påført store utgifter fordi de må skifte batterier som ikke lenger fungerer godt nok.

Nå begynner vi å få erfaring med elbiler som har gått langt, og dermed også bedre grunnlag for å kunne trekke konklusjoner her.

13 millioner kilometer på strøm

Nissan er elbilpioner med sin Leaf. Nå har de sett nærmere på et større antall Leaf som går som taxier i Estland. «Elektritakso» er et lokalt drosjeselskap med mer enn 50 Nissan Leaf i stallen, de fleste av første generasjon, med 24 kWt-batteri.

Drosjeselskapets biler har tilbakelagt en kjørelengde på 13 millioner elektriske og utslippsfrie kilometer så langt. Den eldste bilen i parken har kjørt oppsiktsvekkende 309.000 kilometer og er fortsatt i daglig drift.

Denne Leaf-taxien passerer snart 300.000 kilometer.

Må lade ofte

Mange av bilene til drosjeselskapet er kjørt 260.000 kilometer og har fortsatt 70-80 prosent batterikapasitet igjen.

Til sammenligning er en reise rundt jorden på litt over 40.000 kilometer.

– Dette er ikke en overraskelse! Det var en viss usikkerhet rundt elektrisk teknologi i begynnelsen, men etterhvert har vi funnet ut at elbilen og teknologien er til å stole på. På grunn av drosjevirksomheten, må vi lade våre Leaf ganske ofte. Vi har funnet ut at det er best å lade elbilene mellom 20–80 prosent, for å beskytte batteriet og opprettholde kvaliteten for optimal pålitelighet og lang levetid, sier eieren av drosjeselskapet, Ermo Kontson.

Leaf-taxiene er et vanlig syn i Estland. Tross begrenset rekkevidde, har de tilbakelagt svært mange kilometer i tjeneste.

Norges mest solgte bil

– For tiden skifter vi ut gamle modeller med den nye 40 kWt Leaf-modellen, slik at våre sjåfører kan kjøre lenger på én enkelt lading og dermed tjene mer penger, sier Kontson, i en pressemelding.

I tillegg til holdbarhet og pålitelighet, er lave driftskostnader et viktig element ved Nissan Leaf som drosje. Med kun tre hovedkomponenter – den innebygde laderen, inverteren og motoren – er Leaf også 40 prosent rimeligere å vedlikeholde, enn bensin- eller dieseldrevne alternativer.

Her hjemme er Leaf bilen som for alvor ga elbilene sitt gjennombrudd. Første generasjon Leaf gikk fram til i år, og solgte over 35.000 eksemplarer. Andre generasjon har gjort det enda bedre. Så langt i år er dette Norges klart mest solgte personbil.

