I mars i år ble kameraten hans, også i 20-årene, dømt for det samme, skriver Bergens Tidende.

Det var i november 2014 at politiet fant en hjemmelaget bombe i en garasje i Voss kommune under ransaking i forbindelse med en narkotikasak. I garasjen ble det også funnet 28 fenghetter og rundt 13 kilo dynamitt.

Bomben ble desarmert av politiets bombegruppe, som umiddelbart rykket ut fra Oslo etter å ha studert bilder oversendt fra lensmannen. Aksjonen førte til stengte veier og evakuering av over 20 mennesker i Voss.

Mener de ikke ønsket å skade noen

Bombegruppen konkluderte i ettertid med at bomben var funksjonell, og at den «ville hatt fare- og skadepotensial i form av brannstiftende og splintvirkende effekt». Ifølge BT forklarte mannen i retten at han og kameraten ønsket å se hvor sterk ammunisjonen var, men at de ikke ønsket å skade noen.

I tillegg til besittelse av narkotika og sprengstoff, er mannen er også dømt for å ha oppbevart stjålet vin til en verdi av 44.000 kroner.

Erkjenner straffskyld

I straffutmålingen ble det vektlagt at mannen har erkjent straffskyld og gitt en uforbeholden tilståelse i retten. De la også vekt på at flere av de mest alvorlige forholdene snart er fire år gamle.

120 av fengselsdagene ble gjort til betinget med en prøvetid på to år. Mannen fikk også bot på 3.000 kroner for kjøring i ruspåvirket tilstand.

(©NTB)