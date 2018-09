«Mine dager som «MammatilMichelle» er over. Det er ikke meg lengre, og det er ikke den jeg vil være», starter Anna Rasmussen sitt nyeste blogginnlegg med.

«Nå orker jeg ikke mer»

Videre skriver hun at det den siste tiden har vært mye negativ fokus rundt bruken av datterens navn, og at hun har blitt beskyldt for å drive barnearbeid.

«Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle gi meg på at det var varemerket mitt og ingenting annet enn det, men nå orker jeg ikke mer. Det er ikke verdt det lengre.»

All trafikk vil nå bli direkte videresendt til hennes nye blogg med hennes eget navn.

Rasmussen startet å blogge i 2012, da hun var 15 år og nybakt mor. Siden den tid har bloggen hennes «MammatilMichelle» blitt Norges største blogg, og Rasmussen har delt livet sitt i flere sesonger av TV 2-dokuserien «Bloggerne».

Klaget inn til Forbrukertilsynet

Forrige uke ble det kjent at 22-åringen har blitt klaget inn til Forbrukertilsynet av en person som mener hun har hatt falske konkurranser på Facebook.

Overtredelsen av markedsføringsloven meldte hun selv på bloggen.

Rasmussen hevder at personen som klagde henne inn til Forbrukertilsynet lenge har vært ute etter å ta henne. Hun påpeker også at verken hun eller kjæresten Jan Lossius er kriminelle.

Likevel innrømmer hun at de har gjort en feil som nå har ført til et overtredelsesgebyr:

«Jan har innrømmet og lagt seg flat i forbindelse med at han har postet noen konkurranser som han ikke har trukket vinner raskt nok på. Resultatet er at jeg sitter med en bot fra Forbrukertilsynet på 100.000 kroner. Som er fryktelig urettferdige penger å betale for å være for sen ute med å trekke fem vinnere på Facebook, på konkurranser jeg ikke en gang trengte å ha.»

22-åringen påpeker i blogginnlegget at hun i ettertid har betalt ut premien fra egen lomme i de fem nevnte konkurransene, og at Lossius ikke lenger har tilgang til Facebook-siden.

«Forbrukertilsynet har ikke vært særlig fornøyde med det, og nå nylig fikk jeg en ganske brutal mail fra de. De hevder at jeg har tjent masser av penger på disse konkurransene, og ønsker å straffe meg deretter.»​​