Kampen endte 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5).

Tirsdagens oppgjør ble av det særdeles spennende og langdryge slaget. Etter nesten fem timer med spill takket de utmattede spillerne hverandre for kampen. Da hadde tirsdag for lengst blitt til onsdag i New York. Klokken viste 02.04 lokal tid.

Nadal sto igjen som seierherre etter den lengste kampen han noensinne har spilt i US Open.

– Det var en fantastisk kamp. Forholdene var tøffe. For meg ble det en tung start, og i andre sett forsøkte jeg å overleve i kampen. Deretter fortsatte jeg bare. Jeg er lei meg på Dominics vegne. Han er en god venn, en fantastisk person, og jeg ønsker han alt godt, sa Nadal etter seieren.

Sjokkstart

Noen timer tidligere var det imidlertid lite som tyder på at kampen ville bli spesielt lang. Thiem sjokkerte Nadal fra start og tok det første settet 6-0 i utklassingsstil.

Nadal vant kun sju poeng i hele settet.

– Da sa jeg til meg selv "våkn opp", sa spanjolen.

Og våknet gjorde verdensstjernen og slo tilbake med 6-4-seier i det andre. Da Nadal også vant det tredje settet med 7-5, syntes Thiem å være på defensiven, men den nienderangerte østerrikeren nektet å gi seg.

Sett nummer fire endte 7-5 i Thiems favør etter at tiebreaket endte 7-4. Dermed måtte det et kraftkrevende femtesett til for å dele ut semifinalebilletten i New York.

Der fulgte spillerne hverandre til 5-5. Deretter slo Nadal to gode vinnere i Thiems serve og tok ledelsen 30-0, og da østerrikeren så fulgte opp med en dobbeltfeil til 40-0, hadde spanjolen tre breakballer. Thiem reddet på eventyrlig vis alle tre, og skaffet seg i tillegg fordel i en ballveksling som førte til stående applaus. Deretter servet Thiem hjem gamet til 6-5-ledelse.

Nadal hadde små problemer med å holde egen serve, og dermed gikk også sett nummer fem til tiebreak. Også der bølget spillet fram og tilbake. Etter strålende spill fram til 5-5, fikk Nadal første matchball. Den benyttet veteranen seg av og kunne juble da Thiems volley gikk langt ut.

Del Potro neste

​I semifinalen møter han argentinske Juan Martin del Potro, som tapte sitt første sett i hele turneringen, men likevel lyktes med å slå amerikanske John Isner tidligere tirsdag. Kampen varte i hele 3 timer og 31 minutter før del Potro kunne slippe jubelen løs.

– Å nå semifinalen igjen her i New York, i min favoritturnering, betyr veldig mye for meg, sier 29-åringen, som vant US Open i 2009.

De to siste kvartfinalene spilles torsdag. Der møtes kroatiske Marin Čilić og japanske Kei Nishikori, mens australske John Millman skal bryne seg på serbiske Novak Djokovic.

(©NTB)