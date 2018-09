25. april i år ble Peter Madsen dømt til livstid i fengsel i Københavns byret.

Han ble dømt for drapet på journalist Kim Wall, samt seksuell vold og likskjending.

Madsen anket dommen på stedet, men kom noe senere med en mer begrenset anke. Han anker ikke over skyldspørsmålet, kun dommen.

Målet hans med anke-runden er dermed å bli kvitt livstidsdommen, som i Danmark i praksis vil si at han kan bli sittende svært lenge i fengsel.

Retten ble satt i Østre landsrett i København ved 09.35-tiden onsdag. Både Peter Madsen og Kim Walls foreldre er til stede i retten. ​

Saken startet med at statsadvokat Kristian Kirk leste opp deler av tiltalen og dommen fra forrige rettsrunde.

Deretter la Kirk ned påstand om samme straff som i byretten, livstid. Madsens forsvarer Betina Hald Engmark la ned påstand om en forkortet straff.

– Ikke energi

At Madsen har valgt å ikke anke skyldspørsmålet, betyr at det ikke vil vurderes om han er skyldig eller ikke. Skyldsspørsmålet blir dermed ikke tema i ankesaken.

– Madsen er skyldig i drap. Drapet på Kim Wall var et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap, av svært brutal karakter, og det på en tilfeldig kvinne, sa Kirk.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark har likevel understreket at det faktum at skyldsspørsmålet ikke blir anket, ikke er en innrømmelse av at Madsen er skyldig.

– Han har ikke energi til å kjempe denne kampen videre. Byretten har ment at min klient er skyldig, og vi tar det til etterretning, sa hun til TV 2 da dommen var falt.

– Ulykke

Peter Madsen innrømmet under sin forklaring i Københavns byrett å ha partert Kim Wall. Han nektet derimot for ha drept henne, og forklarte dødsfallet med at det var en ulykke.

– Da hun døde fikk jeg panikk, hele mitt liv gikk i oppløsning foran øynene mine, og jeg tenkte jeg måtte begrave henne til sjøs, forklarte han.

Madsen har tidligere blitt overfalt i fengsel, noe en 18-åring nå er siktet for.

En kvinnelig ansatt i Vestre Fængsel er også fjernet fra sin stilling, fordi hun ikke ville avslutte sin kontakt med Madsen. De to begynte da å få en nær relasjon.

Det er satt av tre dager i ankesaken i Østre Landsret, 5. september, 12. september og 14. september. Det er ikke ventet at det vil bli ført vitner eller lagt frem beviser, men hvordan saken vil foregå er opp til dommerne i saken.