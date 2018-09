I likhet med de norske fotballjentene sikret Sverige seg i går billett til mesterskapet i Frankrike. 1-0 seieren borte mot Danmark i den siste kvalifiseringskampen ble avgjørende.

Men i motsetning til herrelandslagene venter det ingen kvalifiseringsbonus fra det internasjonale fotballforbundet Fifa.

Eksempelvis fikk det svenske herrelandslaget 80 millioner kroner i bonus da de kvalifiserte seg før sommerens VM i Russland.

Sint stjerne

Det får Sveriges landslagsstjerne Nilla Fischer til å reagere.

– Det er så jævlig trist... De sier de skal satse mer på kvinnefotballen og håper at den kommer til å vokse. Så oppfører de seg på denne måten...

– Det er bare tomt prat fra dem og ingen handling. Jeg synes de bør skjemmes, smeller det fra midtbanestjernen til Aftonbladet.

Gutta fikk 140 millioner

Totalt fikk de svenske fotballherrene rundt 140 millioner kroner i VM-bonus for sin innsats i forbindelse med mesterskapet i sommer. Fifa betaler kun ut bonuspenger til kvinnelandslagene om de går videre fra gruppespillet.

Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson sier til avisen at de har forsøkt å påvirke Fifa.

– Jeg har vært veldig aktiv på Fifa-kongressene og før VM 2015 lykkes de nordiske landene å lande en forsikring for spillerne - noe det ikke fantes tidligere. Vi har også jobbet hardt for at klubbene som låner ut sine spillere under mesterskap skal få erstatning.

Nå håper presidenten at Fifa også blar opp bonuser til kvinnene.

- Så får vi se hva Fifa lykkes med på markedssiden før VM neste år. Jeg har forhåpninger om at også kvinnefotballen skal få en oppreisning - som herrefotballen, sier Nilsson til Aftonbladet.