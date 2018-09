Bilmarkedet har vært preget av stor usikkerhet det siste året.

Bakgrunnen er innføring av en helt ny målemetode for utslipp – som igjen har mye å si for avgiftene på nye biler.

I praksis betydde dette at ingen visse hva avgiftene på nye biler ville bli etter nyttår. Ulike beregninger viste at helt vanlige familiebiler kunne gå opp så mye som 80.000-120.000 kroner i pris.

Det ville skje fordi mange biler blir målt til høyere utslipp etter den nyinnførte målemetoden WLTP, kontra den "snillere" NECD som har blitt brukt til nå.

Regjeringen snur

Innen bilbransjen var bekymringene store. Ikke bare ble bilene dyrere ut til forbrukerne. Man risikerte også å få et system som var både uoversiktlig og uforutsigbart.

Ikke minst ville det bli veldig vanskelig å beregne avgift på biler som skulle leveres fram i tid.

Men nå snur Regjeringen, de vil droppe økning i bilavgiftene i statsbudsjettet neste år. Det skriver VG.

Gledelig – og viktig

– Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020. Vi forstår godt at det har vært stor usikkerhet. Det nye målesystemet kommer, men det er for få biler som er registrert med den nye målemetoden: Det gir stor usikkerhet om konsekvensene, så vi utsetter fra statsbudsjettet i 2019 til 2020, sier finansminister Siv Jensen, til VG.

Dermed velger man en løsning mange har tatt til orde for: Nemlig at man skyver omleggingen foran seg til 2020. Det gir også mulighet til å komme opp med løsninger som ikke rammer enkelte bilmodeller uforholdsmessig hardt.

Brooms bilekspert Benny Christensen mener det som nå har skjedd er både gledelig, og viktig:

Rammet arbeidsplasser

– Ja, vi var i ferd med å havne i en situasjon som rammet både kundene og bilbransjen uforholdsmessig hardt. Dette ville gjort det mye vanskeligere å drive både import og salg, det ville helt sikkert også rammet mange arbeidsplasser. Derfor er jeg veldig glad for at politikeren har valgt denne løsningen, sier Benny.

– Vi skal huske at dette egentlig bare handler om et nytt system for å måle utslipp. Bilene slipper i praksis ut akkurat like mye som før. Men det nye systemet er strengere, dermed blir også tallene høyere. Nå håper jeg man bruker tiden fram til neste statsbudsjett smart, slik at vi får på beina en ordning som både er fair og forutsigbar, for bransjen og ikke minst bilkjøperne, sier Benny.

I forkant av Regjeringens avklaring, har det pågått en intens kamp bak kulissene. Fra flere hold har høyere avgift på bensin- og dieselbiler blitt ønsket velkommen, da dette ytterligere kunne forsterket overgangen til nullutslippsbiler. Den nye ordningen rammer nemlig bare biler med forbrenningsmotor. Elbiler går helt klar, ladbare hybrider med høy rekkevidde på strøm ville heller ikke fått mye mer avgift.

– Dette kunne vært en aldri så liten gavepakke til miljøbevegelsen, men da må vi også huske en svært viktig ting. Og det er at alle norske bileiere slett ikke har mulighet til å gå over til elbil, nesten over natta. Til det er utvalget for begrenset, mange produsenter har også lang ventetid. Å bruke avgiftsomleggingen til å forsøke å tvinge fram at enda flere skulle kjøpe elbil, tror jeg ville vært svært uklokt, avslutter Benny.

