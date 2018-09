Se serieåpningen mellom Elverum og Nærbø på TV 2 Sportskanalen og Sumo onsdag kveld fra klokken 20.00.

For åtte år siden tok tidligere landslagsspiller Rune Haugseng tak i laget til sønnen på tolv år, to nevøer, og noen andre jevnaldrende på lille Nærbø på Jæren. Onsdag kveld spiller vennegjengen kamp i Eliteserien i håndball mot regjerende mester Elverum.

– Det er en fantastisk historie, sier Haugseng. Han gråt av lykke da Nærbø rykket opp i vår.

– Og klare det med lokale folk er jo enda finere for folk her på Nærbø og Jæren. At det faktisk er mulig.

Det umulige ble mulig ti år etter at klubben sist var i toppdivisjonen. Den gang gikk det galt. Nærbø tapte 22 av 22 kamper, og rykket via førstedivisjon ned til andredivisjon.

Det var da Haugseng, som selv har 23 landskamper, startet med tolvåringene.

– Vi var gode som 14-åringer. Og 15 spillere fra den tida er med fortsatt. Det må være rekord, sier treneren.

Junior-norgesmestere

Før nyttår vant vennegjengen junior-NM, og rykket opp i Eliteserien noen måneder etter. To år før 2020 som var det hårete målet.

Ni av spillerne som var med på junior-gullet er blant de 14 Nærbø bruker mot Elverum i serieåpningen.

Med seg har de noen få veteraner som tidligere Elverum-spiller Steffen Stegavik og Atle Gudmestad.

– Det er hardt arbeid som ligger bak, forklarer Haugseng. Unggutta trener seks styrkeøkter i uka om morgenen, og så er det seks håndball-økter i uka på kveldene.

Ungdomslandslagsspillere

Sønnen Andreas Horst Haugseng (20) er en av flere av vennene som også er på -98-landslaget. Han er oppe i tre økter noen dager.

– Det er mye trening, men vi kommer fra lille Nærbø så det er ikke så mye annet å gjøre her enn å trene håndball, sier han.

Men vennen Tord Aksnes Lode innrømmer at hardkjøret tar på.

– Det har vært mange tunge dager. Jeg kan si at det har vært dager da jeg har vært skikkelig sliten og lei.

– Fra -97-årgangen til -04 har vi mange av de beste lagene nasjonalt, sier en stolt Rune Haugseng. Og lokalt på Nærbø er det slik at håndballen tar gutter fra fotballen.

Nederlagsdømt

Nærbø er av de andre lagene tippet på tolvte og siste plass i serien. De har fleipet med det selv og tippet seg selv på tolvteplass.

– Men målet er å overraske. Og vi skal bli publikumslaget i Eliteserien med 2000 tilskuere og fullt hus på hjemmekampene, sier trener Haugseng, som denne sesongen skal være assistent.

Serieåpningen er brutal når det unge laget skal spille borte mot Elverum som har vunnet det gjeve sluttspillet sju år på rad, og er Norges klubb i Champions League for menn.

– Da smeller det tenker jeg. Nå er vi i eliten så det er bare å forberede kroppene, sier tenåringen Tord Aksnes Lode.