Det er varslet en katastrofe i USA 11. september

Det er varslet en katastrofe her i USA 11. september. Da kommer Bob Woodwards bok om Donald Trump, «Fear: Trump in the White House», ut. Og Trump har grunn til å grue seg.

Washington Post-veteranen er ingen hvem som helst. Han har bidratt til en presidents fall før. Det var han som sammen med kollega Carl Bernstein publiserte artiklene om det som senere ble kjent som Watergate-skandalen tidlig på 70-tallet.

Ensom bølle

Så hvordan står det egentlig til i Det hvite hus? Det er ille, skikkelig ille, skal vi tro Woodward. Langt verre enn vi tidligere har fått vite. Han tegner et bilde av en president som ikke er i nærheten av å være skikket til å lede USA. En mann som hans nærmeste medarbeidere forakter. En ensom, bøllete president som tror at alle er nødt til å gjøre som han sier.

Woodward har intervjuet en rekke kilder på innsiden. Folk som ønsker å advare verden om hvem USAs 45. president egentlig er. En løgner som kan utløse tredje verdenskrig, hvis han ikke blir passet godt på. Hans egen forsvarsminister mener at han har en verdensforståelse på nivå med en 12-åring, stabssjefen mener presidenten er en idiot. Flere av Trumps nærmeste medarbeidere mener at han er en fare for rikets sikkerhet. Dette er selvfølgelig svært alvorlig.

Advokater fikk panikk

Etter å ha utsatt Trump for en test, for å se hvordan han kom til å svare hvis han ble kalt inn til avhør med spesialetterforsker Robert Mueller, skal presidentens advokater ha fått panikk. Donald Trump løy for mye. Advokatene tok kontakt med spesialetterforskeren og fortalte ham at Trump rett og slett ikke var i stand til å snakke sant. En president som lyver under ed, bryter loven.

Boken føyer seg inn i en massiv rekke av bøker som beskriver hvor uskikket president Donald Trump er. Men økonomien går bra, arbeidsledigheten har gått ned og mange velgere liker presidenten. De liker at han ikke oppfører seg som andre politikere, og tror han er den rette mannen til å lede landet videre. Alt for mange velgere tror også at journalister lyver og har en eller annen skjult agenda om å felle Trump.

Saturday Night Massacre

Det var en lørdag i slutten av oktober i 1973. Presidenten beordret justisministeren til å sparke spesialetterforskeren. Justisministeren nektet, og gikk av. Presidenten stilte så samme krav til visejustisministeren, som også valgte å gå av. På tredje forsøk gikk det. Richard Nixon fikk innsatt en ny justisminister, som kvittet seg med spesialetterforskeren. Men Nixons politiske