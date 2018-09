– Hei, Benny er du klar for en ny jobb?

– Ja, så klart jeg er!

Året må være 1985 eller 1986 og det er verksmesteren på Lillehammer Bil som spør. Jeg er helt nyutdannet bilmekaniker, med rykende fersk fagbrev. Da sier man ikke akkkurat nei når sjefen spør.

– Da skal du få en helt spesiell jobb, som du aldri noensinne kommer til å bli spurt om å gjøre igjen.

– Oi, det høres både spennende og litt skummelt ut på en gang. Hva er det du har på gang nå?

– Jo ute står det en helt ny Peugeot 504, en pickup. Det er den aller, aller siste 504-en som blir solgt ny i Norge. Den skal du ta nybil-klargjøring på, montere tilhengerfeste, skvettlapper, radio og motorvarmer.

Godt tilbud på overligger

Mer enn 30 år har gått siden, men jeg husker denne litt spesielle og for meg historiske jobben godt. Bilen var blå og den var solgt til en bonde i Gausdal.

Bilen var en overligger, som jeg mener bonden hadde fått et veldig godt tilbud på.

Med akkurat den bilen var en aldri så liten Peugeot-æra over for oss nordmenn. Arvtakeren Peugeot 505 hadde vært i salg i flere år allerede.

Peugeot 1007 er en av de rareste bruktbilene du kan kjøpe

Den aller siste Peugeot 504 som ble levert i Norge var en pickup.

Peugeot fra den gamle, gode tiden

Men også denne æraen hadde en start. Peugeot 504 ble lansert helt tilbake i 1968, som arvtaker etter 404. 504 skulle vise seg å bli en gedigen suksess for den franske bilprodusenten. Ja, mer enn det. Bilen ble en legende. Den ble også en av de mest seiglivede modellene i nyere bilhistorie.

For selv om bilen ikke ble importert til Norge og Europa lenger enn til 1981/82 (Lenger for pickup), så var den faktisk i salg på andre markeder helt fram til 2006. Altså i nesten 40 år! Nesten 3,7 millioner eksemplarer trillet ut av fabrikkportene i den franske byen Sochaux.

12. september i 1968 ble den lansert, den helt nye og elegante Peugeot 504.

Dette er Peugeot fra den gamle, gode tiden. Den tiden da franske biler bød på både særegenhet i form av innovative løsninger og lekkert design, den unike franske komforten, kjøreglede og en kvalitet som i følge reklamen var for "den utøvende bilist" og som "man kan stole på selv under de verste omstendigheter".

Det engelske tidsskriftet Autocar skrev: "Peugeot 504 er blant Europas fineste touring-biler"...

Peugeot selv hadde tatt mål av seg til å ta markedsandeler fra fine biler som Citröen IS/DS, Mercedes W114/115 og Rover 2000. Så at de hadde lagt listen høyt er det liten tvil om.

Franske biler – er de egentlig bedre enn sitt rykte?

Peugeot 504 Familiale var populær som taxi og de var også tidlig ute med dieselmoter.

Ultramoderne

Peugeot tok også hjem den gjeve tittelen Årets bil i Europa i 1969, så de fikk lønn for strevet. Denne tittelen vant de i skarp konkurranse mot biler som Jaguar XJ, BMWs helt nye E3, bedre kjent som 2500-3000 og Alfa Romeo 1750, som alle rett og slett fikk bank av franskmannen i denne kåringen.

Lett og presis tannstangstyring, uavhengig fjæring på alle hjul, og skivebremser både foran og bak, sammen med et fremtidsrettet design. Sammenlignet med forgjengeren så 504 ultra-moderne ut.

Den har et designuttrykk som er helt særegent. Panseret som skrår innover og de skrånende hovedlampene, bagasjelokket med den karakteristiske "knekken" og baklykter med et helt spesielt design.

Dashbordet var minimalistisk og de første årgangene hadde rattgir som ga god innvendig plass. Nakkestøttene, som ikke var så vanlig på den tiden, kunne dyttes helt ned i seterryggen, slik at de ikke var i veien om man valgte å ikke bruke dem.

Motoren var først 1,8-liter men økte senere til 2-liter. Også disse var fiffige med løse sylinderforinger og termostatstyrt kjølevifte. En kombinasjon som etter hvert ga mange toppaknings-skift på disse bilene.

Ekspedisjons-bil: Dette er bilene for deg som skal kjøre jorda rundt ​

Peugeot 504 er fra den tiden da ikke "alle" biler var grå, vite eller sorte. De hadde tildels friske farger i sortimentet.

Lekker coupe og cabriolet

Peugeot var også tidlig ute med dieselmotorer. Noe som ikke sjelden var å finne mellom forskjermene til Familiale-modellen – den store og romslige stasjonsvogna som kunne leveres med tre seterader og syv sitteplasser.

Toppmodellen 504 Ti, som ble introdusert i 1973, hadde bensininnsprøytning og bød på hele 106 hestekrefter. Dessuten kunne 504 levers med mye utstyr, slik som både skinninteriører og takluke.

Peugeot laget også coupe og cabriolet av 504. En bil som så helt annerledes ut, og mye med sporty og eksklusiv enn sine sedan-søsken. Aldo Brovarone, fra Pininfarina sto bak de smekre linjene. Men under "skallet" var bilen lik den alminnelige 504. Disse bilene ble forresten etter hvert levert med 2,7-liters V6 fra PSA. Samme motor som ble brukt i Volvo 264, Renault 30 og den større Peugeot 604.

Disse coupe- og cabriolet-modellene er sjeldne nå. Mange har rustet bort og de få som finnes er definitiv samlerobjekter.

Dette er verdens mest berømte Volvo

Peugeot 504 V6 coupe er en lekker bil ...

Vel verdt å ta vare på

I 1979 ble etterfølgeren Peugeot 505 lansert og etter et par års overlapp begynte utfasingen av 504 i 1981

Den siste 504 fra Frankrike ble produsert sommeren 1983. Unntaket var pickupen som det ble holdt liv i noe lengre.

Nå, i litt i mimre-modus, kjenner jeg på både litt glede og stolthet ved å ha klargjort den aller siste 504-en i Norge.

Men dette var ikke slutten på 504-historien. Den var nemlig en sann verdens-bil og ble også bygget i Argentina, Australia, Chile, Kina, Egypt, Kenya, New Zealand, Nigeria, Portugal, Spania, Taiwan og Tunisia. På enkelte markeder helt fram til 2006!

Ikke minst var Afrika et viktig marked. Mange brukte 504 både fra Norge og Sverige ble også re-eksportert dit. Der ruller det garantert fortsatt ett og annet eksempler av den gamle sliteren og legenden av en bil.

Her hjemme har de blitt et heller sjeldent syn, men snubler man over et eksemplar på sin vei, er dette biler som er vel verdt å ta vare på.

Vi gratulerer Peugeot 504 så mye med jubileet!

